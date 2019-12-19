Başkan Gökhan Yüksel, halk günü buluşmalarına devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Gökhan Yüksel, halk günü buluşmalarına devam ediyor - Son Dakika

Başkan Gökhan Yüksel, halk günü buluşmalarına devam ediyor

6 saat önce

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen halk günü buluşmaları kapsamında kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları, Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki makamında misafir etti.

Başkan Gökhan Yüksel, halk günü buluşmalarına devam ediyor, System.String[]

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen halk günü buluşmaları kapsamında kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları, Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki makamında misafir etti.


Kartal Belediyesi'nin belli aralıklarla gerçekleştirdiği, halkın istek, öneri ve şikayetlerini Başkan Gökhan Yüksel'e doğrudan iletmesini sağlayan halk günü buluşmaları devam ediyor.


Kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşlarla yüz yüze görüşerek, talep, öneri ve şikayetleri dinleyen Başkan Gökhan Yüksel, halk günü buluşmalarının çözüm odaklı ve merkeze insanı alan hizmet vizyonlarının önemli bir parçası olduğunu söyledi.


Başkan Gökhan Yüksel'in gerçekleştirdiği görüşmeler boyunca vatandaşların ilettiği talepler, Komşu İletişim Merkezi personeli tarafından not alındı. Görüşmeye gelen bazı vatandaşlar ise belediyenin çalışmalarından dolayı Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:26 Kaynak: İHA
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