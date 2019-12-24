Başkan Gökhan Yüksel, icraatlarını kamuoyu ile paylaştı - Son Dakika

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, göreve geldiği günden bu yana geçen 200 günde gerçekleştirilen faaliyetleri ve çalışmaları kamuoyu ile paylaştı.



31 Mart itibari ile "şeffaf belediyecilik" ilkesini belediyenin her birimi ile uygulayan, Belediye Meclis çalışmalarının Youtube ve LED'ler üzerinden canlı yayınlanmasını sağlayan Başkan Gökhan Yüksel, şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlayışını bu kez de Kartal Belediyesi'nin 200 günlük faaliyet ve çalışmalarını kamuoyu ile paylaşarak ortaya koydu. Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Gökhan Yüksel, belediyenin icraatlarını paylaştı.



"Çözüm odaklı ve merkeze insanı alan hizmet vizyonu"



31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından göreve geldikleri ilk günden itibaren Belediye ile Kartallıların iletişimini güçlü kılmak amacıyla özveriyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Gökhan Yüksel, "Ramazan Ayında her mahallede iftar sofralarımızda komşularımızla buluştuk. Okulların tatil olmasıyla çocuklarımıza 'Mahallede Şenlik Var' adı altında karne şenliği düzenledik. Stratejik plan çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen 'Mahallemi Dinliyorum' buluşmalarıyla komşularımızın istek ve önerilerini aldık. Birçok defa STK ve Meslek Odaları ile bir araya geldik. Yeni kurduğumuz Kariyer Merkezimiz ile işverenleri iş arayanlarla buluşturuyoruz. 10 yıllık geleneğimiz olan Muhtarlar Toplantısı, bizim dönemimizde de devam ediyor. Çözüm odaklı ve merkeze insanı alan hizmet vizyonumuzun önemli bir parçası olacağını düşündüğümüz Halk Günü Toplantılarımızı başlattık. Komşularımızın taleplerini bizlere hızlıca ulaştırabilecekleri Komşu İletişim Merkezi'ni hayata geçirdik. Şeffaf belediyecilik anlayışımız çerçevesinde belediye meclis toplantılarımızı YouTube'dan ve LED bilgi ekranlarından canlı yayınlıyoruz." dedi.



"Büyük ailem Kartal"



Kartallılarla büyük bir aile olduklarını söyleyen Başkan Gökhan Yüksel, "Bu büyük ailenin mensupları olarak Kartalımızın gelişmesi için hiç durmadan ve yorulmadan, var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Söz verdiğimiz projeleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Uzun bir süredir devam eden Cevizli Meydan projesinin ilk etabını tamamlayarak Komşuluk ve Dayanışma Meydanı adıyla açılışını yaptık. Kültür merkezi kısmını da en kısa sürede bitireceğiz. 15 kreş ile en fazla kreşe sahip belediyeyiz. 16. kreşimizin yapımı devam ediyor. Yalı, Yunus ve Topselvi için söz verdiğimiz kültür merkezi projemizde ihaleye çıkacağız. İlçemizde bulunan tüm parklarımızın eksikliklerini tespit ederek gidermek için çalışmalarımız devam ediyor. Sporda tesisleşeceğimizi söylemiştik. Atalar'daki toprak sahayı çimlendiriyoruz. Etrafında yürüyüş yolu da olacak. Yunus Stadı'nın bakım ve onarımını yapıyoruz. Yakacık'taki toprak sahadan da yeni bir tesis yaratacağız. Kartal'da çocuklarımıza ve gençlerimize yeni spor alanları ve yaşam alanları açma gayretimiz hep devam edecek." şeklinde konuştu.



"Deprem sorunu milli meseledir"



Deprem sorununun İstanbul'un göz ardı edilemez bir gerçekliği olduğunu söyleyen Başkan Gökhan Yüksel, "Ekim ayında hepimizi etkileyen, 6 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Belediye olarak teyakkuz halinde olarak komşularımıza teknik ve psikolojik destekte bulunduk. Bu noktada 5 binada tahliye kararı vermek zorunda kaldık. Depreme dayanıksız binaların dönüşümü milli meseledir. Birlik ve beraberliğimizin devamlılığı için bu konuda üstlendiğimiz rol çok önemli. Bu anlamda tabii Orhantepe'de yaşadığımız bina yıkımından dolayı devam eden bir dönüşüm süreci içindeyiz. Bölge halkının yaşadığı korkuyu, Atalar'da oturan biri olarak yakından biliyorum. Göreve gelir gelmez Orhantepe'de bir ofis açarak komşularımıza teknik danışmanlık vermeye başladık. Yine devam eden Etap 1 ve Etap 2 planları ile hem depreme dayanıksız binaların dönüşümü gerçekleşecek, hem de Kartal'a daha güzel bir merkez sağlayacağız. Devletimizin bütün kurumlarıyla istişare içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hepimizi ilgilendiren milli bir meselede siyaset olmaz." dedi.



"Kartallı çocuklarımızın ufkunu genişletmek istiyoruz"



Kültür sanata büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Gökhan Yüksel, "Kartalımızda sanat ile yoğrulmuş ve sanattan beslenen bir kültür ortaya koymak adına kültür sanat etkinliklerini arttırarak medeni bir toplumun olmazsa olmazı olan sanatın tüm dallarını Kartal'da yaşayacağız. Sanat akademimiz ile Kartallı çocuklara ve gençlere eğitim vermeye devam ediyoruz. Çocuklarımızın özgüven kazanması ve bireysel karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi için Satranç Akademimizi faaliyete geçirdik. Çocuklarımızın hayal dünyasına cevap veren Masal Müzemiz, çalışmalarına devam ediyor. Kartallı gençleri teknoloji ile buluşturacak Hangar Gençlik Ar-Ge Merkezimizi de yakın zamanda hayata geçirmek istiyoruz. Hangar Gençlik Ar-Ge Merkezi projemiz sayesinde cep telefonu ve bilgisayardaki oyunlara gömülen gençlerimizi ayağa kaldırıp, 'acaba o oyunlar nasıl yapılıyor, nasıl yazılıyor, bu yazılımlar nedir, kodlamalar nedir, robotik zeka nedir' gibi soruları sordurarak işin içine dahil etmek istiyoruz." dedi. - İSTANBUL