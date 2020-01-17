Başkan Gökhan Yüksel, karne dağıtım gününe katıldı - Son Dakika

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal İhsan Zakiroğlu Ortaokulu'ndaki öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Törene Başkan Gökhan Yüksel'in yanı sıra Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ve Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz de katıldı.



Kartal İhsan Zakiroğlu Ortaokulu bahçesinde başlayan karne töreninde ilk olarak öğrencilerin folklor gösterisi gerçekleşti. Daha sonra okulun konferans salonunda devam eden tören, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından başladı. Öğrencilerin şiir okuduğu ve okul korosunun şarkılar söylediği etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Daha sonra Başkan Yüksel, Kaymakam Demir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tüysüz, sınıflara çıkarak karne dağıttılar.



"Büyüyünce Gökhan Başkan gibi olmak istiyorum"



Karne dağıtımı sırasında Kartal Kaymakamı Abdullah Demir'in "Büyüyünce ne olmak istiyorsun?" sorusunu yanıtlayan minik bir öğrenci, "Büyünce Gökhan Bey" olmak istiyorum diye yanıt verince sınıfta eğlenceli anlar yaşandı. Kaymakam Demir'in yaşanan konuşmayı Başkan Gökhan Yüksel'e aktarmasıyla minik öğrencinin yanına giden Başkan Yüksel, öğrenciyle bir süre sohbet etti.



Büyüyünce Başkan Gökhan Yüksel gibi olmak veya polis olmak istediğini söyleyen minik öğrenciye kendi çocukluğundan örnekler veren Başkan Yüksel, "Ben de senin gibiydim. Atalar'da bir ilköğretim okulundan senin gibi mezun oldum. Derslerime çalıştım, öğretmenlerimi üzmedim, kitap okudum, spor yaptım. Ondan sonra doğup büyüdüğüm ilçede hizmet edebilmek için çok çalıştım ve şimdi belediye başkanıyım. Dolayısıyla sen de olabilirsin. Ama polislik de çok önemli bir meslek. Artık büyüyünce kararını sen verirsin. Derslerinde başarılar diliyorum sana" diye konuştu. - İSTANBUL