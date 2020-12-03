Başkan Gökhan Yüksel meslek odalarının başkanları ile bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Gökhan Yüksel meslek odalarının başkanları ile bir araya geldi

03.12.2020 10:26
Başkan Gökhan Yüksel meslek odalarının başkanları ile bir araya geldi, System.String[]

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'da pek çok farklı iş kolunda çalışan esnaf ve iş yeri sahiplerini bünyesinde barından meslek odalarının başkanları ile Kartal Belediyesinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'da pek çok farklı iş kolunda çalışan esnaf ve iş yeri sahiplerini bünyesinde barından meslek odalarının başkanları ile Kartal Belediyesinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda hem pandemi önlemleri ve sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili detaylar masaya yatırıldı hem de Kartal Belediyesinin gerçekleştirdiği projeler ve yapılan hizmetler anlatıldı.

Oda başkanlarının kendi iş kollarına ait sıkıntılarını da paylaştığı toplantıda Başkan Gökhan Yüksel, şu anda en önemli gündem maddelerinin sağlık olduğunu; ancak salgının ivme kaybetmesi ile beraber esnafa yardımcı olabilmek adına imkanlar dahilinde ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Kartal esnafının her yağmur sonrası yaşadığı mağduriyet giderildi

Kartal'da ekonominin nabzını tutan meslek odalarının başkanları ve temsilcilerini ağırlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2019 Mart ayından itibaren gerçekleştirilen yatırım, hizmet ve projeleri sunum eşliğinde anlattı. Kartal'ın kanayan bir yarası olan altyapı sorununu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile birlikte çözdüklerini ve bölge esnafının her yağmur sonrası yaşadığı mağduriyeti giderdiklerini kaydeden Başkan Yüksel; ancak pandemi ile birlikte artık tek bir gündem maddesine yoğunlaştıklarını ifade etti.

Vatandaşın sağlığının her şeyden önemli olduğunun altını çizen Başkan Gökhan Yüksel, kurdukları Komşu İletişim Merkezi ile birlikte bu sıkıntılı süreçte halkın yanında olduklarını söyledi. Salgının hızını artırması ile birlikte önlemlerin de ağırlaştığını ve bu süreçte esnafın da ağır bir yükle karşılaştığını belirten Başkan Yüksel, sıkıntıların farkında olduklarını ve çözüm noktasında işbirliğine açık olduklarını belirtti. Başkan Yüksel son olarak, pandemi önlemleri konusunda meslek odalarından gelen her talebi karşılamaya gayret ettiklerini vurgulayarak meslek odaları başkanları ile temsilcilerinin aktardığı görüş ve önerileri dinleyerek notlar aldı.

Kartal Belediyesi Başkanlık katında düzenlenen toplantıya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Bakkallar Bayiler ve Büfeciler Esnaf Odası Başkanı Erol Demirci, Kartal Kadın ve Erkek Berberleri Esnaf Odası Başkanı Adem Etirli, Kartal Kamyon, Kamyonet, Minibüs, Otobüs, Otomobil ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Fikret Çelik, Kartal Umum Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mete Boyraz, Kartal Oto Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Demirhan, İstanbul Mermerciler ve Granit İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Mehmet Aydın, Fırın İş Sendikası Kartal Temsilcisi Yaşar Tüylüoğlu, Ensaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi temsilcisi Hamit Çiftçi ile Kartal Kahvehaneciler Odası Başkanı Mehmet Boy katıldı. - İSTANBUL

Başkan Gökhan Yüksel meslek odalarının başkanları ile bir araya geldi
Başkan Gökhan Yüksel meslek odalarının başkanları ile bir araya geldi
Başkan Gökhan Yüksel meslek odalarının başkanları ile bir araya geldi
Başkan Gökhan Yüksel meslek odalarının başkanları ile bir araya geldi

Gökhan Yüksel, Ülgür Gökhan, Kartal, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Gökhan Yüksel meslek odalarının başkanları ile bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

LeBron James, Lakers ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı Aralıkta kiralara en fazla yüzde 12,04 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Yükselişe geçen altının gram fiyatı 468 liradan işlem görüyor Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Uğur böceği istilasına uğrayan Rize'de vatandaş isyan etti: Arı kovanlarımıza zarar veriyor Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem Bakan Koca: Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısı %100 arttı
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek         
10:33
Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı         
10:24
Neymar transfer ateşini yaktı: Messi ile aynı takımda oynamak istiyorum Neymar transfer ateşini yaktı: Messi ile aynı takımda oynamak istiyorum         
10:15
Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı         
10:04
Kağıthane'de akıl almaz kaza! Araç bina ile istinat duvarının arasındaki 10 metrelik boşluğa düştü Kağıthane'de akıl almaz kaza! Araç bina ile istinat duvarının arasındaki 10 metrelik boşluğa düştü         
09:56
Adliyelere girişte HES kodu şartı getirildi Adliyelere girişte HES kodu şartı getirildi         
09:33
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti         
09:10
Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu         
08:35
Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi         
23:17
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu         
21:33
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor         
16:39
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 11:04:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Gökhan Yüksel meslek odalarının başkanları ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei