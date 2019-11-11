Başkan Gökhan Yüksel, okul aile birliği başkanlarıyla bir araya geldi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'da bulunan okulların okul aile birliği başkanı velilerle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaçlarının konuşulduğu toplantıda, veliler Başkan Gökhan Yüksel'e beklentilerini iletti.



Kartal Belediyesi olarak eğitime her zaman destek verdiklerini dile getiren Başkan Gökhan Yüksel, "Bu tür toplantıları her yıl düzenli olarak yapacağız. Bu buluşmalar, ortak yapabileceğimiz çalışmaları konuşmak için önemli bir fırsat. Toplumların gelişmesinde eğitim en önemli faktördür. Çocuklarımız, geleceğimizin teminatıdır. Çocuklarımızın eğitim olanaklarını geliştirme noktasında belediyemizin önemli çalışmaları var. İlçemizin tüm mahallelerinde eğitim kalitesini yükseltmek istiyoruz. Bu anlamda, ilçemizdeki okulların daha temiz olmasını istiyorum. Devlet okullarımız da en az özel okullar kadar temiz ve titiz olsun. Boyası, badanası eksik olan okulumuz kalmasın. Bahçesinde peyzaj düzenlemesi eksik olan okulumuz kalmasın. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor alanı ve spor malzemesi olmayan okulumuz kalmasın." diye konuştu.



"Kötü alışkanlıklara karşı spor ve kültür sanat"



Kötü alışkanlıklara karşı spor ve kültür sanat faaliyetlerini desteklediklerini ifade eden Kartal Belediye Başkanı, "Yakında beden eğitimi öğretmenlerimizle buluşup bütün okullara spor malzemesi dağıtacağız ki; yarının sporcuları yetişsin, yarının milli takım oyuncuları yetişsin. İlçedeki spor kulüpleriyle de dayanışmamız ve iletişimimiz çok yüksek. Çocuklarımız kötü alışkanlıklara bulaşmasın, enerjilerini sporla atabilsin diye spor tesislerini de artırmaya çalışıyoruz. Ama okulların bahçesindeki spor alanlarını da güzelleştirip, okul vaktinde çocuklarımız enerjilerini atabilsin, okul çıkışında kötü alışkanlıklara bulaşmak akıllarından geçmesin. Belediyemiz bu anlamda üzerine düşen ne varsa yapacaktır." diye konuştu.



"Eğitim projelerine ayrı bir önem veriyoruz"



Devam etmekte olan projelerle ilgili bilgi veren Başkan Gökhan Yüksel, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, eğitim projelerine ayrı bir önem veriyoruz. Mustafa Necati Kız Yurdu ve Etüt Merkezi bitmek üzere. Önümüzdeki günlerde hep beraber açılışını yapacağız. Gümüşpınar'da 2 katlı bir yapımız vardı. Çok güzel bir çocuk kütüphanesi ve okuma salonu olarak hizmet verecek. İlköğretim çocuklarının okuma saatlerini orada geçirmeleri için güzel bir tesis haline getiriyoruz. Bu proje de bitmek üzere, yakında açacağız. Hangar gençlik AR-GE merkezi projemizi de yakın zamanda başlatacağız. Söz verdiğimiz projeleri adım adım hayata geçirmek için çaba sarf ediyoruz. Çünkü Kartal bizim, hepimizin." diye konuştu.



Toplantının sonunda okul aile birliği başkanı veliler, eğitime verdiği destekten dolayı duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkür ettiler. - İSTANBUL