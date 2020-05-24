Başkan Gökhan Yüksel önce babaannesini sokağa çıkardı sonra da vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika

Başkan Gökhan Yüksel önce babaannesini sokağa çıkardı sonra da vatandaşlarla bayramlaştı

İSTANBUL - Korona salgınının yayılmasını önlemek için tüm Türkiye'de alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken bayramın ilk günü saat 14.00 ile 20.00 arasında dışarı çıkmalarını izin verilen 65 yaşından büyükler için Kartal Belediyesi, 11 farklı noktaya istasyon kurarak maske, kolonya, şapka ve su dağıttı. 90 yaşındaki babaannesi Elif Yüksel'i dışarı çıkararak bir süre vakit geçiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel daha sonra Kartal Cevizli Çınar Caddesi'ne giderek dışarıda olan vatandaşların bayramını kutladı.

Kartal Belediyesi, bayramın ilk günü sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaşından büyük vatandaşlar ve refakatçileri için 11 farklı noktada istasyon kurdu. 20 farklı mahallenin gelebileceği önemli ortak noktalara ve güzergahlara kurulan istasyonlarda görevliler vatandaşlara; maske, kolonya su ve şapka dağıttı. Bu noktalardan biri olan Çevizli Çınar Caddesi üzerine kurulan istasyonu ise Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ziyaret etti. Bayramın ilk günü olması nedeniyle vatandaşlar ile sosyal mesafe kurallarına uyarak bayramlaşan Başkan Yüksel, dışarıda olmalarına izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlarla bayramlaştı. Cadde boyunca yürüyerek vatandaşlara çikolata da ikram eden Başkan Yüksel, balkonlardan seslenen vatandaşlar ile de bayramlaştı.

Başkan Yüksel, 90 yaşındaki babaannesini dışarı çıkardı

Bayramın ilk günü olması nedeniyle önce ailesi ile bayramlaşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cevizli Çınar Caddesi'ndeki vatandaşlar ile buluşmadan önce babaannesini dışarı çıkardı. Saat 14.00'ten 20.00'ye kadar dışarıda olmalarına izin verilen vatandaşlar arasında yer alan 90 yaşındaki babaannesini dışarı çıkaran Başkan Yüksel, yaptığı kısa açıklamada "Ailemizin büyüğü, gölgesinde nefes aldığımız çınarımız Elif babaannem ile bugün uzun süre sonra ilk kez sokağa çıktık. Beraber yürüdük, arada dertleştik. Hepinize hayır dualarını ve sevgilerini iletmemi istedi. Hep başımızda ol babaannem, mücadele gücümüzü sizlerden alıyoruz" dedi. Babaannesini akrabalarına emanet eden Başkan Yüksel, Cevizli Çınar Caddesi'nde bulunan vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Burada yoğun ilgiyle karşılaşan ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Yüksel, yaklaşık 2 saat boyunca caddede kaldıktan sonra tekrar babaannesi Elif Yüksel'in yanına döndü.