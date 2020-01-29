Başkan Gökhan Yüksel, Orhantepe semt pazarını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Gökhan Yüksel, Orhantepe semt pazarını ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Gökhan Yüksel, Orhantepe semt pazarını ziyaret etti

22 dakika önce

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'ın Orhantepe Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret ederek, vatandaşların ve pazar esnafının taleplerini dinledi.

Başkan Gökhan Yüksel, Orhantepe semt pazarını ziyaret etti, System.String[]

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'ın Orhantepe Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret ederek, vatandaşların ve pazar esnafının taleplerini dinledi.


Göreve geldiği günden bu yana "Mahallemi Dinliyorum", "Halk Günü", "Muhtarlar Toplantısı" gibi organizasyonlarla Kartallı vatandaşlarla buluşan, birçok defa STK ve meslek odalarıyla bir araya gelen, Komşu İletişim Merkezi'ni açarak vatandaşların belediyeye kolay ulaşmasını sağlayan, Kartal Belediye Meclisi oturumlarını YouTube'dan canlı yayınlayan Başkan Gökhan Yüksel, şimdi de esnaf ziyaretleriyle Kartal'ın mahallelerini geziyor.


Bu kapsamda Orhantepe Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret eden Başkan Gökhan Yüksel'e vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Pazar esnafıyla tek tek selamlaşan Başkan Yüksel, hayırlı işler dileklerini iletti. Pazar esnafı ve vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiren Başkan Yüksel, notlar aldırarak eksikliklerin en kısa sürede giderileceğini bildirdi.


Orhantepe Mahallesi'ni de kapsayan Komşuluk ve Dayanışma Meydanı'nı kısa sürede tamamlayarak kullanıma açtıklarını belirten Başkan Gökhan Yüksel, meydanın ikinci etabı olan ve içinde kreş ile yüzme havuzu da bulunacak olan kültür merkezini de en kısa sürede yapacaklarını ifade etti.


"Ülkece en önemli konumuz kentsel dönüşüm"


Orhantepe Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm sürecinden de bahseden Başkan Yüksel, "Depremden dolayı Elazığ ve Malatya'da onlarca canı yitirdik. Orhantepe Mahallemizde de bir acı yaşamıştık. Bir binamız çökmüştü. Bölgede yaşayan komşularımıza teknik destek sağlanabilmesi için teknik danışmanlık ofisi açtık. Orhantepe'deki kentsel dönüşüm çalışmalarımızı Bakanlıkla işbirliği içinde sürdürüyoruz, fakat üzerinden bir yıl geçmesine rağmen somut adımlar atmak kolay olmuyor. Projeler tamamlansa bile inşaat sektöründeki durgunluktan dolayı adımlar atılamıyor. Elazığ'da depremden etkilenen yerleri ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Depremi bir kez daha ne yazık ki yaşamış ve hatırlamış olduk. Ülkemizin tamamında dönüşümle ilgili çok ciddi çözümler aramalıyız ve bu konuda fikir birliği yapmalıyız. Ülkece odaklanacağımız en önemli konu bu" diye konuştu. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:04 Kaynak: İHA
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