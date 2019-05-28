Son Dakika Haberleri: Başkan Gökhan Yüksel, oto sanayi esnafı ile iftarda buluştu
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Başkan Gökhan Yüksel, oto sanayi esnafı ile iftarda buluştu

3 saat önce

Ramazan ayının bolluk ve bereketini vatandaşlarla iç içe yaşayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Oto Sanayi Sitesi esnafı tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Başkan Gökhan Yüksel, oto sanayi esnafı ile iftarda buluştu, System.String[]
Ramazan ayının bolluk ve bereketini vatandaşlarla iç içe yaşayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Oto Sanayi Sitesi esnafı tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

İftar programına Başkan Gökhan Yüksel'in yanı sıra; CHP'li Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP'li Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Eskişehir Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, CHP Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, Kartal Oto Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Demirhan, oto sanayi sitesi esnafı ve işçiler katıldı.

İftar programında sanayi esnafına ve işçilere hitap eden Başkan Gökhan Yüksel, "Bu ramazan ayı hepimizde hoşgörüyü ve sevgiyi büyütsün ve bunları rehber edinecek günleri nasip etsin. Kardeşliğimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Önümüzde Ramazan Bayramı var. Bu vesileyle Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum. Kocaman bir aile olduğumuzu her daim hatırlamanızı dilerim. Kartal Belediyesi ailesi olarak oto sanayi esnafımızla iş birliğimiz ve dostluğumuz devam edecek. Bu kardeşiniz hep yanınızda olacak." diye konuştu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:18 Kaynak: İHA
Kartal, Gökhan Yüksel, Güncel
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