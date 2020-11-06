Başkan Gökhan Yüksel pandemi değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya öncülüğünde video konferans şeklinde gerçekleştirilen Pandemi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

İstanbul'da artan Covid-19 vaka sayısının nasıl azaltılabileceği ve alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantıya; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve diğer ilçe belediye başkanları katıldı.

"Hep birlikte sahada olacağız"

Toplantının ardından paylaşım yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve 39 ilçe belediye başkanımız ile çok verimli bir toplantı yaptık. Belediyelerimizin desteği ve denetimleri önemli. Yeme-içme yerlerinde ve semt pazarlarında mesafe kuralına harfiyen uyulması için hep birlikte sahada olacağız" dedi.

"Maske, mesafe ve hijyen kurallarından taviz vermeyelim"

Başkan Gökhan Yüksel ise toplantı ile ilgili yaptığı paylaşımda; "İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve 39 ilçe belediye başkanımızın katılımıyla, pandemi süreci ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarından taviz vermeyelim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL