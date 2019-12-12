Başkan Gökhan Yüksel, şehit annesi ve yakınlarını ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Gökhan Yüksel, şehit annesi ve yakınlarını ağırladı - Son Dakika

Başkan Gökhan Yüksel, şehit annesi ve yakınlarını ağırladı

6 saat önce

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 8 Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütleriyle yaşanan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun annesi Murşide Uslu ve yakınlarını Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki...

Başkan Gökhan Yüksel, şehit annesi ve yakınlarını ağırladı, System.String[]

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 8 Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütleriyle yaşanan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun annesi Murşide Uslu ve yakınlarını Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki makamında ağırladı.


Anne Mürşide Uslu'nun acısını paylaşan Başkan Gökhan Yüksel, "Bu vatan toprağı, şehitlerine minnettardır. Şehitlerimizin hakkı ödenmez. Kartal Belediyesi olarak her zaman şehit ailelerimizin ve yakınlarının yanındayız olmaya da devam edeceğiz. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:47 Kaynak: İHA
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