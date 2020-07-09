Başkan Gökhan Yüksel, SODEM toplantısına katıldı - Son Dakika

Başkan Gökhan Yüksel, SODEM toplantısına katıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nin (SODEM) İzmir'de gerçekleştirilen Temmuz Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nin (SODEM) İzmir'de gerçekleştirilen Temmuz Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda pandemi sürecinde yapılan çalışmalar ve projeler görüşüldü.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, SODEM ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile SODEM Yönetim Kurulu Üyesi ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldı.


Toplantıda SODEM üyesi belediyelerin güncel sorunları ve çözüm önerilerinin yanı sıra, pandemi sürecinde birlikte gerçekleştirdikleri iş birliklerinden bahsedildi.


Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in ev sahipliğinde İzmir'de gerçekleşen SODEM olağan toplantısına katıldık. Pandemi sonrası normalleşme sürecinde belediyelerimiz arasında yürütülebilecek ortak uygulamalar ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk" dedi. - İSTANBUL

Ülgür Gökhan, Kartal, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Gökhan Yüksel, SODEM toplantısına katıldı - Son Dakika
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