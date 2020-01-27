Başkan Gökhan Yüksel, Topselvi Mahallesi esnafını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Gökhan Yüksel, Topselvi Mahallesi esnafını ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Gökhan Yüksel, Topselvi Mahallesi esnafını ziyaret etti

6 saat önce

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'ın Topselvi Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Başkan Gökhan Yüksel, Topselvi Mahallesi esnafını ziyaret etti, System.String[]

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'ın Topselvi Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Ziyaretler sırasında Başkan Yüksel'e Topselvi Mahalle Muhtarı Ramazan Keklik eşlik etti.


Göreve geldiği günden bu yana "Mahallemi Dinliyorum", "Halk Günü", "Muhtarlar Toplantısı" gibi organizasyonlarla Kartallı vatandaşlarla iç içe olan, birçok defa STK ve meslek odalarıyla bir araya gelen, Komşu İletişim Merkezi'ni açan, Kartal Belediye Meclisini YouTube'dan canlı yayınlayan Başkan Gökhan Yüksel, şimdi de esnaf ziyaretleriyle Kartal'ın mahallelerini geziyor.


Bu kapsamda Topselvi Mahallesi'nde Kubilay Caddesi esnafını ziyaret eden Başkan Gökhan Yüksel, cadde üzerindeki dükkanları tek tek gezerek esnafa hayırlı işler dileklerini iletti. Cadde esnafından gelen aydınlatma sorunu ile ilgili ortak şikayeti de değerlendiren Başkan Yüksel, en kısa süre içinde caddenin ve genel olarak mahallenin aydınlatma konusunda yaşadığı sorunları çözeceklerini ifade etti. Başkan Yüksel, daha önce sözünü verdiği Yalı, Yunus ve Topselvi'yi kapsayan, içinde kreş, etüt merkezi, çeşitli sporlara ev sahipliği yapacak spor salonu, kadın danışma merkezi ve taziye evi de bulunacak kültür merkezini en kısa sürede yapacaklarını söyledi.


Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Gökhan Yüksel, "Komşularımızla buluşarak birçok konuda yerinde incelemeler yapmaya devam ediyoruz. Kartalımızın geleceği için komşularımızın önerilerini ve taleplerini dinleyerek fikir alışverişinde bulunduk. İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda hep beraber çalışarak çözüm üretmeyi sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

Gökhan Yüksel, Ülgür Gökhan, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tel Abyad'da eylem hazırlığındaki 5 terörist gizlendikleri evlerde yakalandı
Arama-kurtarma ekipleri çalışmaların sonlanmasıyla birlikte deprem bölgesine veda etti Mehmetçik, ayağında çorap olmayan depremzedeye kendi çorabını giydirdi Son Dakika: Elazığ depreminde ölü sayısı 41'e yükseldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 17:05:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Gökhan Yüksel, Topselvi Mahallesi esnafını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]