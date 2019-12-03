Başkan Gökhan Yüksel yangından etkilenen aile ile bir araya geldi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Yakacık'taki Mümtaz Kent Sitesi'nde bir apartman dairesinde meydana gelen yangından etkilenen aile ile bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.



Yangın; önceki gün Yakacık Yeni Mahallesi Mümtaz Kent Sitesi'ndeki bir apartman dairesinde elektrik kontağındaki arıza sonucu meydana geldi. Çıkan yangında Akyıldız ailesinin yaşadığı dairede 1 oda kullanılamaz hale gelirken olayda can veya mal kaybı olmadı.



Yangını haber aldıktan sonra Siirt Şilvan Çeltikyolu Köyü Derneği'nde aile bireyleri ile bir araya gelen Başkan Gökhan Yüksel, "Yaşanan bu üzücü olayda tek tesellimiz kimseye bir zarar gelmemiş olmasıdır. Umarım böyle şeyler bir daha yaşanmaz" diye konuştu. Ziyarette Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün de yangından etkilenen aileye gerekli yardımlarda bulunulacağı belirtildi. - İSTANBUL