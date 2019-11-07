Son Dakika Haberleri: Başkan Gökhan Yüksel, yapımı devam eden yeni park alanlarını inceledi
Son Dakika Güncel Başkan Gökhan Yüksel, yapımı devam eden yeni park alanlarını inceledi

Başkan Gökhan Yüksel, yapımı devam eden yeni park alanlarını inceledi

7 saat önce

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'da yapımı devam eden park alanlarını ve mevcut parklarda yürütülen düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalarla ilgili birimlere talimat verdi.

Başkan Gökhan Yüksel, yapımı devam eden yeni park alanlarını inceledi, System.String[]

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'da yapımı devam eden park alanlarını ve mevcut parklarda yürütülen düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalarla ilgili birimlere talimat verdi.


Başkan Gökhan Yüksel, göreve geldiği günden bu yana Kartal'ın 20 mahallesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek eksiklerin giderilmesi için çalışmalar yürütüyor. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde projelerini açıklarken Kartal'ı yeşille buluşturma sözü veren Başkan Gökhan Yüksel, göreve geldikten hemen sonra attığı adımlarla sözünü tutmaya devam ediyor.


Önceki hafta Kartal Komşuluk ve Dayanışma Meydanı'nı açan Başkan Gökhan Yüksel, yakın zamanda açılışı yapılacak olan yeni park alanlarında devam eden çalışmaları ve mevcut park alanlarında yürütülen modernizasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Çocuklara güven içerisinde ve rahat zaman geçirebilecek alanlar yapmak için yoğun tempoda çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Gökhan Yüksel, "Mahalle ve sokaklarımızda değerlendirilebilecek her alanı çocuklarımız için oyun parkı, vatandaşlarımız için hoş vakit geçirebilecekleri ve sosyal yaşamlarını sürdürebilecekleri yerler haline getireceğiz" dedi.


"Kartal'da yeşil alan konusunda büyük bir atılım içindeyiz"


Yeşil alanların arttırılmasının önemine değinen Başkan Gökhan Yüksel, "Kartal'da yeşil alan konusunda büyük bir atılım içindeyiz. Başlattığımız çalışmalarla beraber ilçemize yepyeni park alanları kazandıracağız. Uygun olan her noktada derhal harekete geçerek, tüm boşlukları hizmet alanı olarak komşularımızın kullanımına sunmak için yarış içindeyiz. Bu süreçte mevcut parklarımızı da ihmal etmiyoruz. Var olan parklarımızı da modernize edip çağın gerekliliklerine uygun hale getiriyoruz. Kartallı komşularımızın ihtiyaçları neyse, ona göre bu hizmeti yerine getirmek için adeta seferberlik içerisindeyiz. Bugün, uzman arkadaşlarımızla beraber yapımına devam ettiğimiz yeni park alanlarını ve mevcut parklarımızda devam eden revize çalışmalarını inceledik. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bizim için önemli olan tek şey komşularımızın mutluluğu ve huzurudur." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Gökhan Yüksel, Ülgür Gökhan, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:53 Kaynak: İHA
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