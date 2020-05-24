Başkan Göksu, bayramın 1. gününde Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti - Son Dakika

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Bayramın 1. gününde Edirnekapı Şehitliğini ziyaret edip dua ederek, şehit yakınlarıyla bayramlaştı.



Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramında 81ilin tamamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Bayramın 1. Günü için başvuru yapan şehit aileleri, Şehitlikleri ziyaret için izin verildi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'da, bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti. Esenlerli 15 Temmuz şehitlerinin mezarlarını ziyaret ederek dualar okuyan Başkan Göksu, şehit yakınlarıyla sohbet ederek, bayramlarını kutladı.



"Şehitlerimizi bayramda yalnız bırakmak istemedik"



Şehitlikte açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu: "Bu gün bayram ama bu bayram mahcubuz, mahsumuz. İnanıyorum ki mahcup, mahsum ve mahbus olmadığımız bayramlar. İlkine Kurban Bayramında yetişiriz inşallah. Millet gerçekten acı bir süreçten geçiyor. Bütün insanlık bu bayram vesilesiyle bu virüs belasından da kurtulup sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde daha nice güzel bayramlar oluşur İnşallah. Tabi bu gün bir taraftan bu salgın dolayısıyla evlerimize hapsolurken, bir taraftan da şehitlerimizi bayramda yalnız bırakmak istemedik. Esenler' de şehit olan, 15 Temmuz şehitlerimiz var. Onları ziyarete geldik. Rabbim onların mekanını cennet eylesin" dedi.



"Rabbim bu günleri bir daha yaşatmasın"



15 Temmuz'da eşi şehit düşen ve kendisi de bir 15 Temmuz gazisi olan Mahide Şefkatlioğlu, "Şehitlerimizi ziyarete geldik. Rabbim bu günleri bir daha yaşatmasın. Zalimlere fırsat vermesin. Bizi bu hale getirenleri Allah kahrı perişan etsin. Rabbim devletimizi başımızdan eksik etmesin" dedi. - İSTANBUL