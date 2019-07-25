Başkan Göksu'dan Başkan Aydıner'e ziyaret
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Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Bayrampaşa Belediye Başkan Atila Aydıner'i makamında ziyaret etti.
Esenler Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:41 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu
, Bayrampaşa
Belediye Başkan Atila Aydıner
'i makamında ziyaret etti.
Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul
Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti
Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydıner, misafirini belediye hizmet binasının girişinde karşıladı. Daha sonra Aydıner'in makamına geçen ikili burada bir süre sohbet etti. Ziyaretin sonunda Tevfik Göksu, Başkan Aydıner'e hediye takdiminde bulundu. - İSTANBUL
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