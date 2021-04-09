Başkan Göksu, Ramazan'da Esenler'de gerçekleşecek olan projeleri anlattı - Son Dakika

Başkan Göksu, Ramazan'da Esenler'de gerçekleşecek olan projeleri anlattı

09.04.2021 14:03
Başkan Göksu, Ramazan'da Esenler'de gerçekleşecek olan projeleri anlattı, System.String[]

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Covid-19 tedbirleri kapsamında "Ramazan Arınmaktır" temasıyla gerçekleşecek olan projeleri anlattı.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Covid-19 tedbirleri kapsamında "Ramazan Arınmaktır" temasıyla gerçekleşecek olan projeleri anlattı. Başkan Göksu, pandemi dolayısıyla iftarları farklı bir konsepte taşıdıklarını ifade etti.

Kardeşlik ve paylaşma ayı Ramazan'da bu yıl da Esenler'de başta yaşlılar, engelliler ve ihtiyaç sahipleri olmak üzere yiyecek ve giyecek yardımları yapılacak. 'Askıda Ekmek' ile Esenliler ekmeğini paylaşacak. EDİM Kart ile ihtiyaç sahipleri İyilik Marketi'nden ücretsiz olarak ihtiyaçlarını giderecek. Ramazan'ın ilk günü geleneksel çocuk iftarı, Zoom üzerinden çevrim içi gerçekleştirilecek. Her gün dopdolu içeriklerin dijital platformlardan buluşturulacağı etkinliklerle ise vatandaşlar, Ramazan heyecanını doyasıya yaşayacak. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler'de gerçekleşen Ramazan ayı proje ve etkinliklerini EDİM İyilik Marketi'nde Covid-19 tedbirleri kapsamında "Ramazan Arınmaktır" temasıyla gerçekleşecek olan projelerden anlattı.

"30 bin çocuğumuza Ramazan'ı ilk günü buluşması adına özel hediyeler dağıtacağız"

EDİM İyilik Market'te Ramazan ayı'da yapılacak proje ve etkinliklerden söz eden Başkan Göksu, "Burada Esenler'de çok klasik hale gelmiş olan eve teslim iftar, alo iftar gibi programlarımızın yanı sıra da farklı programlarımız vardı. Şimdi pandemi dolayısıyla bunları farklı bir konsepte çevirerek biz istedik ki Esenler'de gerçekten iftar sofrasını birlikte kuracağımız kardeşlerimizin, evlerinde kendilerini yemek yapabilecek durumda olanlara erzaklarını verelim. Ramazan boyunca evinde hangi yemeği yapmak istiyorsa biz onların erzaklarını teslim edelim. Eti ile değişik donanımlarıyla gördüğünüz gibi bütün bakliyatı ile bunları verelim. Şu anda ihtiyaç haline gelen maalesef Çölyak hastaları gibi özgün ve nadir hastalıkları taşıyanlarımızın da bir takım ihtiyaçların karşılanmasında glutensiz gıdalardan oluşan özel bir koli hazırladık. Çocuklarımız için özel bir şey hazırladık kutu kutu mutluluk diye evinde çocuğu olan, çok sayıda çocuğu olan ailelerimizin ramazan mutluluğu ayrı bir şekilde yaşasın diye kutu kutu mutluluk diye bir şey hazırladık. Orijinal olanı da Allah nasip ederse salı günü 30 bin çocuğumuza Ramazan'ı ilk günü buluşması adına özel hediyeler dağıtacağız. Bütün yüze eğitim olan okullarda, sınıflarda. Ramazan'da en önemli şehirden bir tanesi meydan etkinlikleriydi, bu etkinlikleri yapamayacağız. Aynı etkinlikleri eve taşıyoruz yani o meydanda görmüş olduğunuz bütün etkinlikleri dijital ekranlarımızda, şehir ekranımızda, Radyo Esenler'de diğer sosyal medya mecralarımızın hepsinde bunları yaşayacağız. Yapmış olduğumuz bütün işler etkinliklerimizde programlarımıza katılanlara özel çekilişlerle, özel hediyeler de takdim edeceğiz. Burası EDİM Esenler'in iyilik kapısı, bu markette gördüğünüz gibi her şey var ama bu markette bir şey yok, bu markette para yok. EDİM kartımız var bizler değişik zamanlarda yardıma ihtiyacı olan ailelerimize bu kartı veriyoruz beraber gelip bu marketten istedikleri ürünü alıyorlar" dedi. - İSTANBUL

Başkan Göksu, Ramazan'da Esenler'de gerçekleşecek olan projeleri anlattı
Başkan Göksu, Ramazan'da Esenler'de gerçekleşecek olan projeleri anlattı
Başkan Göksu, Ramazan'da Esenler'de gerçekleşecek olan projeleri anlattı
Başkan Göksu, Ramazan'da Esenler'de gerçekleşecek olan projeleri anlattı
Başkan Göksu, Ramazan'da Esenler'de gerçekleşecek olan projeleri anlattı
Başkan Göksu, Ramazan'da Esenler'de gerçekleşecek olan projeleri anlattı

Koronavirüs, Esenler, Ramazan, Göksu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Göksu, Ramazan'da Esenler'de gerçekleşecek olan projeleri anlattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Tansel Öngel, Mavera dizisinin başrolü oldu Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Tansel Öngel, Mavera dizisinin başrolü oldu Bir ülkeyi sarsan olay! Apartman dairesinde 9 yıl önce ölen bir kişinin cansız bedeni bulundu Bir ülkeyi sarsan olay! Apartman dairesinde 9 yıl önce ölen bir kişinin cansız bedeni bulundu "Ölmek istemiyorum" diyerek video çeken fenomen Dilan Koç, gözyaşları içinde yardım istedi İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor Son Dakika: ABD, 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderiyor! Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı Son Dakika: ABD, 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderiyor! Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı Vakalar patladı, Rektör Özkan B planını devreye soktu! Yeni bir yoğun bakım daha oluşturuldu Vakalar patladı, Rektör Özkan B planını devreye soktu! Yeni bir yoğun bakım daha oluşturuldu İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı

Son Dakika Haberleri
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
Rusya'dan ABD'nin Karadeniz çıkarmasına tepki: Artan askeri hareketlilik endişe verici Rusya'dan ABD'nin Karadeniz çıkarmasına tepki: Artan askeri hareketlilik endişe verici         
15:30
Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yöneticiye verdi veriştirdi: Yüzün kızarır mı? Acun Ilıcalı, Beşiktaşlı yöneticiye verdi veriştirdi: Yüzün kızarır mı?         
15:09
22,7 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak 22,7 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak         
14:59
Düşen gösteri uçağında şehit olan pilotla ilgili yürek yakan gerçek! Kaza günü annesinin kendisini izlemeye gelmesini istememiş Düşen gösteri uçağında şehit olan pilotla ilgili yürek yakan gerçek! Kaza günü annesinin kendisini izlemeye gelmesini istememiş         
14:36
Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var         
14:15
Son Dakika! İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika! İngiltere Prensi Philip 99 yaşında hayatını kaybetti         
14:05
Avukatı baskın yapılan villanın önünde konuştu! İşte Sedat Peker'e yönelik suçlamalar: Yaralama, yağma, gasp Avukatı baskın yapılan villanın önünde konuştu! İşte Sedat Peker'e yönelik suçlamalar: Yaralama, yağma, gasp         
13:03
Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü         
12:40
Film gibi olay! Film gibi olay! "3 saniyen var kasaya boşalt" deyip ateş açan soyguncu tek kuruş alamadan kaçtı         
11:13
New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven Türkiye'ye övgü yağdırdı New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven Türkiye'ye övgü yağdırdı         
10:51
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti         
10:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak         
10:31
Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı         
09:26
Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı         
09:19
Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı         
09:16
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 15:44:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Göksu, Ramazan'da Esenler'de gerçekleşecek olan projeleri anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei