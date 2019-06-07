Son Dakika Haberleri: Başkan Göksu'ya provokatif söylemde bulunan kişi CHP'li çıktı
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Başkan Göksu'ya provokatif söylemde bulunan kişi CHP'li çıktı

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleşen bir programda Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'ya hakaret eden ve provokatif söylemde bulunan vatandaşın CHP'li olduğu ortaya çıktı.

Başkan Göksu'ya provokatif söylemde bulunan kişi CHP'li çıktı, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleşen bir programda Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'ya hakaret eden ve provokatif söylemde bulunan vatandaşın CHP'li olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün saat 15.00 sıralarında Esenler Dörtyol Meydanı'nda bulunan Esenler Trabzonlular Derneği'ne bayramlaşma ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu derneğe girdiği sırada Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun yanına gelen bir vatandaş Başkan Göksu'ya, "Başkan sen bize Rum, Pontus dedin" diyerek yaklaştı sonrasında hakaret etmeye başladı. Dernekte bulunan diğer Trabzonlu vatandaşlar ise Başkan Göksu'ya provokatif söylemde bulunan vatandaşa tepki gösterdi. Provokatif sözler sarf eden vatandaş tepki üzerine söylemlerini değiştirerek, "Başkan ben yıllardır işsizim. Kaç yıldır bir iş bulamadın bana" dedi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde vatandaşın, başkana hakaret ettiği kısımların montajda kesildiği, bu yüzden de Başkan Göksu'nun kendisinden iş isteyen bir vatandaşı kovmuş gibi bir algı ortaya çıkartıldığı öğrenildi. Başkan Göksu'ya hakaret eden ve provokatif söylemde bulunan vatandaşın CHP'li olduğu ortaya çıktı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:25 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi, Göksu, Güncel
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