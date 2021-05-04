Başkan Göktaş: "Aksaraylı ihracatçıları pandemi durduramıyor"

Aksaray, 2021 yılı nisan ayında diğer yılların nisan ayına kıyasla 3 kat artırarak ihracat rekoru kırdı. ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, "Aksaraylı ihracatçıları pandemi durduramıyor" dedi.

Aksaraylı ihracatçı firmaları tebrik eden ve başarılar dileyen Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Cüneyt Göktaş, "İlimizde faaliyet gösteren ihracatçı firmalarımız yeni bir başarıya daha imza atarak 2021 yılı nisan ayında geçmiş yılları 3'e katlayarak büyük bir başarı elde etmiştir. Bir önceki ay 12 milyon dolarlık ihracatını nisan ayında 18 milyon doların üstüne çıkaran Aksaraylı firmalarımızın ihraç ettiği ürünlere baktığımızda, geçen senenin ilk çeyreğine kıyasla özellikle otomotiv yedek parça, çelik silo ve ekipmanları, gıda ve tekstil alanlarında Aksaray'a yurt dışından ciddi bir talep oluştuğu görülmektedir. ATSO Yönetim Kurulu olarak bizim en büyük amacımız, üyelerimizin daha katma değerli ürünler üretmesi noktasında onlara her anlamda destek sağlayıp, yeni pazarlara girmelerinde ve mevcut ihracatlarını yerinde gümrükleme, pazar ve fuar destekleri gibi devlet desteklerinden faydalanarak onların rekabetçi bir ortama girmelerini sağlamaktır. 2020 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 30 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen ihracat, 2021 yılının ilk çeyreğinde pandemiye rağmen rekor seviyeye çıkarak 45 milyon dolar olmuştur. Aynı zamanda TR-71 illeri içerisinde geçen aya göre ihracat oranı en fazla artıran ilimiz Aksaray'dır. İhracatçı firmalarımıza başarılar dileyerek bu gururu tüm şehrimizle paylaşıyoruz" dedi. - AKSARAY