Başkan Göktaş Seçim ve Ekonomiyi Değerlendirdi

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Sandıkların Yüzde Yüzü Açıldı, 30 İl El Değiştirdi! İşte O İller

AK Parti, İstanbul'un Tüm İlçelerinde Sonuçlara İtiraz Edecek

2014'te HDP'den Seçime Girip Kaybeden Mustafa Sarıgül, Bu Kez CHP'den Aday Olup Kazandı