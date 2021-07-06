Başkan Gölcan: "Pandemi döneminde bin 73 kişiye 25 bin liralık destek kredisi verdik"

Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin gerçekleştirilen 57'inci olağan genel kurulu seçimlerini sonrası güven tazeleyerek 9. defa üst üste seçilip başkanlıkta 30 yılı geride bırakan Halit Gölcan, pandemi döneminde bin 73 kişiye 25 bin liralık destek kredisi verdiklerini kaydetti.

Bilecik'te 781 üyenin bulunduğu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin bir restoranda düzenlenen 57'inci olağan genel kurulunda fazla katılım olmadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurul, yönetim kurulu çalışma, denetim kurulu ve hesap raporlarının (bilanço-gelir gider tabloları) okunmasıyla devam etti. 7. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Özkarayur'ın divan başkanlığı yaptığı seçime tek liste halinde giren Halit Gölcan, 9'uncu kez üst üste başkanlığa seçildi.

" Esnaf kefalet kooperatifleri esnafımızın can damarı"

Yapılan seçim sonrası bir konuşma yapan Halit Gölcan, tüm üyelere teşekkür ederek, "30 yıldır başkanlık yapıyorum. Kooperatifimiz iyi bir şekilde, masraf yapmadan para biriktirmekteyiz. Esnafımızın sorunlarını halletmekteyiz. Buna göre 81 milyon lira lansmanımız var yani o kadar para dağıttık. Esnaf kefalet kooperatifleri esnafımızın can damarı. Bizler bin 73 kişiye 25 bin liralık destek kredisi verdik. Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, onları hiçbir zaman mahcup etmedim devamlı onların yanında oldum. Onların sorunlarını çözmeye çalıştım ve devamlı yanlarında olacağım" dedi.

"Bu teşkilatın çekirdeği atılacak ilk adım yiğitlik olduğunu gördük daha sonra yamaklık geliyor"

Seçime katılan Bilecik Valisi Bilal Şentürk ise, "Köklü bir esnaf teşkilatına sahip olabilmek için yani iyi bir sanatkar olabilmek için önce omurgayı inşa etmiş atalarımız. Yiğitlik dediğimiz kavram mükemmel bir insan olabilmek için omurgalı olmak gerekiyor. Doğrunun hakkını savunucu olmak gerekiyor. Bu teşkilatın çekirdeği atılacak ilk adım yiğitlik olduğunu gördük daha sonra yamaklık geliyor. Üçüncü aşamada çıraklık geliyor. Biz bunu eğitim programımıza sokmak için uğraşıyoruz. Belli meslek mensuplarının ticaretle uğraşan insanların sanatkarların bir araya geldiği küçük bir birlik olarak görmek mümkün değil. Bu toplumun temeli aslında" dedi.

Konuşmaların sonundan Başkan Gölcan, Vali Şentürk'ü günün anlam ve önemine binaen üzerinde Osmanlı Tuğrası bulunan bir tablo hediye etti. - BİLECİK