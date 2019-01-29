Başkan Gönenç'ten Açıklama!

"ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUĞUN FARKINDAYIZ"

Başkan Gönenç açıklamasında; "Partimizin 2019 Mart yerel seçimlerinde göstereceği adayları belirleme süreci sona erdi. İlçemizde de bu süreçte demokrasinin en güzel örneklerini sergiledik. Birbirinden değerli aday adaylarımız hiçbir karalama içerisine girmeden bu sınavı hakkıyla verdiler.

Şimdi artık hiçbir ayrılık gözetmeden adaylarımızın arkasında kenetlenme zamanıdır. Ülkemizde geleceğimiz ile ilgili kaygılarımızın daha da arttığı bir dönemde üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Gün birleşme günüdür. Gün Bergamamızın yeni dönemde geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyeceği taşları döşeme günüdür.

"ELİMİZDEN GELEN KATKIYI KOYACAĞIZ"

Bergama Belediye Başkanlığı şüphesiz büyük bir onur ve bir o kadar da sorumluluk gerektiren bir iş. Benden önceki görev yapan tüm belediye başkanlarımız gibi bende bu kadim kente hizmet için çabaladım. 10 yıllık görev süremiz boyunca Bergama'da çok önemli işlere imza atarak birçok projenin tamamlanmasını sağladık. Şimdi benim ve meclis üyelerimizin en büyük çabası da bizden sonra bu görevi yine Cumhuriyet Halk Partili bir başka belediye başkanına devretmek olacaktır. Bu süreçte adayımız ve ilçe başkanımızla birlikte uyum içinde çalışıp elimizden gelen katkıyı koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Bu düşüncelerle partimizin yetkili organlarının da kararıyla aday olarak belirlediği Sayın İdris Yavuzyılmaz'ı tebrik ediyorum. Hep birlikte yürek yüreğe, omuz omuza 2019 Mart seçimlerinden başarıyla çıkacağımıza inanıyorum.