Son Dakika Haberleri: Başkan Gönüllü makam odasında nikâh kıydı
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Başkan Gönüllü makam odasında nikâh kıydı

32 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Başmakçı İlçesi Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, makam odasındaki törende Gizem Gökçe ve Ahmet Ekmekçi çiftinin nikahını kıydı.

Başkan Gönüllü makam odasında nikâh kıydı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Başmakçı İlçesi Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, makam odasındaki törende Gizem Gökçe ve Ahmet Ekmekçi çiftinin nikahını kıydı.

Nikah sonrası ailenin toplumdaki önemine değinen Başkan Gönüllü "Evliliklerde bir ömür boyu süren mutluluk ve birlikteliklerin temelinde, çiftlerin birbirlerine duyduğu saygı ve özen var. Her şeyden önce bu birlikteliğin sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde devam etmesini temenni ediyor, sizlere mutlu bir aile yaşamı diliyorum" diyerek, çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Başkan Gönüllü evlilik cüzdanını gelin Gizem Gökçe Ekmekçi'ye teslim ederek tebrik etti. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:55 Kaynak: İHA
Başmakçı, Gökçe, Afyon, Güncel
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