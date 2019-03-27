Başkan Görmez'den Barış Yapı Çıkarması

Cumhur İttifakı adayı Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Barış Yapı'da gerçekleşen mitingde, "5 yılda 307 proje gerçekleştirdik; bu arada geçmiş dönemden kalan 43 trilyon borcu da ödedik" dedi.

Cumhur İttifakı adayı Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Barış Yapı'da gerçekleşen mitingde, "5 yılda 307 proje gerçekleştirdik; bu arada geçmiş dönemden kalan 43 trilyon borcu da ödedik" dedi.



31 Mart yerel seçimlerinde son düzlüğe girilirken, Cumhur İttifakı adayı ve Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, mahalle mitinglerine devam ediyor. Barış Yapı'da gerçekleşen mitingde Cumhuriyet Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Başkan Görmez, 2014 yılından beri kazandırdığı hizmet ve projeleri anlatarak önümüzdeki dönem için destek istedi. Bugüne kadar 307 adet projeyi Torbalı'ya kazandırdığını belirten Başkan Görmez, önümüzdeki dönem için de birçok projenin müjdesini verdi. Mitinge; AK Parti MKYK üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Akbıyık, MHP İlçe Başkanı Muhammet Oral ve belediye meclis üyeleri de katıldı.



"Onlar Torbalı'ya çöpü layık gördü biz ise üniversite istiyoruz"



2014 seçimlerinde göreve geldiğini ve sonrasında Torbalı'nın bir de Mahmut Atilla Kaya ile milletvekiline kavuştuğunu hatırlatan Başkan Görmez, "Sizler destek verdiniz Torbalı'da yerel ve genel iktidar bir araya geldi. Atilla Kaya kardeşimle beraber 5 yıldır ilçemize çok sayıda kamu ve belediye hizmeti kazandırdık. Bizden önceki belediye yönetiminin 10 yılda 10 tane hizmeti yokken biz ilçemize 5 yılda 307 tane proje kazandırdık. Eski başkan bugün de aday olmuş, sağda solda belediye yan yattı, çamura battı diyor. Biz bu 307 projeyi yaparken, bizden önceki yönetimden bize kalan 43 trilyon da borç ödedik. Bizim 5 yılda yaptığımız hizmetler ortada, gelin anlatın bakalım 10 yılda bu ilçeye siz ne yaptınız. İZBAN köprülerini yaptılar, vatandaş karşıya nasıl geçecek diye düşünmediler. Biz göreve gelince Tepeköy ile Muratbey Mahallelerimizi altgeçitle birleştirdik. Şimdi 3 adet daha altgeçit inşaatımız devam ediyor. Onlar Torbalı'ya İzmir'in çöpünü getirecekti, her gün 600 TIR çöpü getirip Torbalı'ya dökeceklerdi, biz karşı çıktık, engel olduk. Onlar Torbalı'ya çöpü layık gördü biz ise üniversite istiyoruz. Gittiğimiz her yerde yaptıklarımızı ve önümüzdeki dönem yapacaklarımızı anlatıyoruz, projelerimizi hazırladık kamuoyuna sunduk. Rakibimiz olacak o arkadaşa sorun bakalım Torbalı için bir tane projesi var mı? Bir de çıkmış nerede kalmıştık diyor. Atilla Kaya vekilimiz mazide kaldığını söyledi, ben inanıyorum ki Cumhuriyet Mahallemizin değerli sakinleri de 31 Mart'ta verecekleri oylarla kendisini tamamen maziye gönderecekler" dedi.



"Onların Torbalı'ya bir şeyler vermek gibi bir dertleri yok"



Önümüzdeki dönem için birçok projesinin hazır olduğunu belirten Adnan Yaşar Görmez, şöyle devam etti:



"Karabağlar'daki mobilyacılarla görüştük, Torbalı'ya Mobilya Organize Sanayi Bölgesi kurup ilçemize 100 yeni fabrika kazandırıyoruz. Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli'den sözünü aldık, ilçemize Tarım ve Hayvancılık Organize Bölgesi kurup bu bölgede üretim yapan vatandaşlarımıza yüzde 60 hibe devlet desteği sağlayacağız. Önümüzdeki dönem ilçemize 5 bin konutluk bir TOKİ yatırımı getirmek için de kolları sıvadık, alt ve orta gelirli vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. Belediye yatırımları ile, hükümet yatırımları ile Torbalı'yı bu bölgenin cazibe merkezi haline getireceğiz."



2014 yılında Adnan Yaşar Görmez'in göreve gelmesiyle Torbalı'da zulüm belediyeciliğinin bittiğini ve gönül belediyeciliğinin başladığını belirten AK Parti MKYK üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:



"Biz ilçemize hastane getirdik onlar engel oldu, biz okul yaptırdık onlar ruhsat vermedi, biz fabrika getirdik onlar gidip kapılarına mühür vurdu, selam vermediği esnafın dükkanına mühür vurdu, oy vermeyen vatandaşın evini mühürleyip yıkmaya kalkıştı; ama hamdolsun ki sizler verdiğiniz oylarla o dönemi 2014'te bitirdiniz ve Adnan Yaşar Görmez'le gönül belediyeciliğini başlattınız. Tabi biz buraya hizmetlerimizi ve projelerimizi anlatmaya geldik. Keşke Kılıçdaroğlu'nun adayı olacak o arkadaşın da 1-2 projesi olsaydı da bu seçimde projeler yarışsaydı; ama maalesef onların Torbalı'ya bir şeyler vermek gibi bir dertleri yok. Onlar Ankara'da verdiklerini Torbalı'da almaya geliyorlar. Allah'ın izniyle, Cumhuriyet Mahallesi sakinleri 31 Mart'ta onlara hak ettikleri cevabı sandıkta verecek." - İZMİR

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