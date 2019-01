Başkan Görmez'den İlk Müjde Gençlere

İzmir'in Torbalı ilçesindeki en değerli arsa olarak bilinen Muratbey Mahallesi'ndeki 22 bin metrekarelik alanın tamamına açık spor aktivite merkezi kurulacağı bildirildi.

İzmir'in Torbalı ilçesindeki en değerli arsa olarak bilinen Muratbey Mahallesi'ndeki 22 bin metrekarelik alanın tamamına açık spor aktivite merkezi kurulacağı bildirildi. Başkan Adnan Yaşar Görmez, "Burası birçok dalda sporun yapılabileceği muhteşem bir yer olacak" şeklinde konuştu



Torbalı Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Okulları bünyesinde kurs gören öğrenci ve velileriyle bir araya gelen Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, ilçede sadece ilk öğretim çağında 40 bin dolayında öğrenci olduğunu belirtti. Çocukları kötü alışkanlıklardan korumak için çok sayıda spor aktivite alanı kurduklarını ifade eden Görmez, "En büyük olanına ise yakında başlayacağız" dedi.



İlçedeki en değerli arsa olarak bilinen Muratbey'deki 22 bin metrekarelik alanın tamamında açık spor aktivite merkezi kuracaklarını belirten Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Burası birçok dalda sporun yapılabileceği muhteşem bir yer olacak. İlçenin tam merkezinde gençlerimize çok önemli bir hizmet sunacağız. Halen 14 ayrı branşta 2 bin dolayında çocuğumuz kurslardan yararlanıyor. Alpkent, Ertuğrul ve Torbalı mahallerinin tam merkezinde de 25 bin metrekarelik alanda yine gençlerimiz için çok özel bir proje hazırladık. Yağışlar nedeniyle projede bir gecikme yaşandı. Burada da anfi tiyatro, bisiklet ve yürüyüş yolları olacak. Ayrancılar Gençlik Merkezimiz bitti. 6 kilometre uzunluğunda beş adet bisiklet ve yürüyüş yolu yaptık. Tenis kortu, 15 adet basketbol sahası, 6 adet futbol halı sahası, 100'ün üzerinde çocuk oyun alanı, TOREV vakfı gibi çok önemli projeleri hayata geçirdik. Torbalı'nın önceliği gençlik. Okula devam eden 40 bin dolayında evladımız var. Bu sayı her yıl önemli oranda artıyor. O yüzden okul yapımı seferberliği başlattık. 25 okul bu beş yıllık hizmet süremizde projelendirildi" Şeklinde konuştu.



Torbalı Belediyesi olarak sanat ve spora her zaman destek verdiklerini belirten Başkan Görmez, "Göreve gelir gelmez kurduğumuz kültür, sanat ve spor okullarımızda bugüne kadar binlerce öğrencimize ücretsiz kurs verdik. 2015 yılından bu yana 768 lisanlı sporcu yetiştirdik. Şu an farklı kategorilerde, 20 ayrı ligde mücadele eden 20 ayrı takımımız bulunmakta. Yetiştirdiğimiz milli sporcularımızla dünya çapında başarılar elde ettik. Gençlerimiz birçok turnuvada dereceye girerek göğsümüzü kabarttı" dedi. - İZMİR

