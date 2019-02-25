Son Dakika Haberleri: Başkan Görmez'den Kurs Ziyareti

Başkan Görmez'den Kurs Ziyareti

30 dakika önce

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez eşi Arzu Görmez ile birlikte sosyal ve kültürel alanlarda açılan kursları ziyaret etti.

Başkan Görmez'den Kurs Ziyareti, System.String[]
Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez eşi Arzu Görmez ile birlikte sosyal ve kültürel alanlarda açılan kursları ziyaret etti. Başkan Görmez, kursiyerler ile fikir alışverişinde bulundu.

Torbalı Belediyesi bünyesinde 14 farklı branşta açılan kurslara ilçe halkı yoğun ilgi gösteriyor. Kurslarda kışın 2 bin, yazın ise 5 binin üzerinde kursiyer eğitim alıyor. Belediye, her yıl farklı branşları bünyesine katarak kurslarına devam ediyor. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, BKM'de devam eden resim kursu ile Torbalı Mahallesinde bulunan Torbalı Sosyal Eğitim Merkezindeki (TOSEM) Kur'an Kursu ve dikiş nakış kursunu ziyaret etti. Kursiyerler ile bir araya gelen Başkan Görmez, kurslar hakkında bilgi verip, beklentileri dinledi. Vatandaştan gelen talep üzerine farklı branşları da bünyelerine kattıklarını dile getiren Başkan Görmez, gördükleri yoğun ilgiden mutlu olduklarını sözlerine ekledi. Başkan Görmez'in ziyaretinden son derece memnun kaldıklarını ifade eden kursiyerler, verdikleri bu hizmetten dolayı Görmez'e teşekkür etti.

Yeni branşlar geliyor

İlçe halkının günlük yaşamdaki stresten uzaklaşmaları, el becerilerini geliştirmeleri, sağlıklı yaşamalarını sağlamak amacıyla 14 farklı branşta kurs açtıklarını dile getiren Başkan Görmez, "Belediyemiz bünyesinde futbol, basketbol, voleybol, gitar, satranç, resim, tekvando başta olmak üzere farklı alanlarda kurslarımız mevcut. Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği içinde kurs sayımızı arttırıyoruz. Vatandaşlarımız kendilerine farklı yetenekler, özellikler katabilmek adına kurs merkezlerine geliyorlar. Belediye olarak asli görevlerimizin dışında ilçe halkının ilgisine göre kurslar açıyoruz. Kurslarımıza gösterilen ilgi bizi mutlu ediyor. Spor kurslarına dünya şampiyonu olan sporcular yetiştiriyoruz. Resim, dikiş nakış gibi kurslarda ise el becerilerinin gelişmesi sağlanıyor. Yeni dönemde farklı branşları da bünyemize katmayı planlıyoruz" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:36 Kaynak: İHA

Adnan Yaşar Görmez, Torbalı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ivanka Trump'tan Çok Konuşulacak Venezuela Çıkışı: Sen Çok Yaşa Çıraklık ve Staj Süreleri Emeklilik Hesabına Dahil Edilecek

Merkez Sağda Yeni Bir Parti Kuruluyor Trump'ın Açıklamasıyla Paladyum Yeni Rekorunu Kırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 11:06:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Görmez'den Kurs Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]