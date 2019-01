Başkan Görmez, Gazetecileri Ağırladı

Torbalı'nın yerel basınında çalışan gazetecileri ağırlayan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Torbalı'nın yerel basınında çalışan gazetecileri ağırlayan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Gazetecilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Görmez, 5 yıllık görev süresini ve yeni dönemi değerlendirdi.



Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, ilçede görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında bir araya geldi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltılı programa çok sayıda basın mensubu katıldı. Çalışan gazetecilerin gününü kutlayan Başkan Görmez, basının bir kentin geleceği ile ilgili önemli mihenk taşı olduğunu söyledi. Kahvaltının ardından Başkan Görmez, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. AK Parti'nin yerel seçimde yeniden belediye başkan adayı olarak gösterilen Başkan Adnan Yaşar Görmez, gelen sorular üzerine 5 yıllık görev süresini değerlendirip yeni dönem için hazırlanan projeleri yakında kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.



Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez'in gazetecilerle yaptığı sohbette öne çıkan başlıklar şöyle:



"Modern bir büyüme sürecini yönetiyoruz"



"Kontrol edilebilir, sağlıklı ve şehircilik anlamında oldukça modern bir büyüme sürecini yönetiyoruz. Bunun içinde sağlık, eğitim, ulaşım, tarım, sanayi, turizm var. Torbalı'da tam bir pozitif büyüme yaşanıyor. Bu büyüme, gelişmede merkezi hükümet ile yerel yönetimin işbirliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir okul inşaatı için Ankara'ya gittiğimizi biliyorum. Torbalı'nın büyüme hikayesi bir şehir efsanesi değil, ilçede yeni meydanlar, bulvarlar, yürüyüş yolları, parklar, sosyal eğitim merkezleri, alt geçitler, yeni belediye binası, huzur evi, sosyal market, organik pazar, gençlik merkezi, köy konakları, düğün salonları, evde bakım hizmeti gibi büyük yatırımları birer birer hayata geçti.



"Topyekun büyüyoruz"



"İlçedeki büyüme, kentleşme, sanayileşme, üretim, ihracat, nüfus artışı, konut sektöründeki ilerleme ve diğerlerinin taşıyıcı, sürükleyici gücünün bir çok nedeni var. Buradaki ana unsur merkezi hükümet ile yerel yönetimin işbirliği. Aynı dili konuşmak, aynı hedefe odaklanmak bu anlamda çok önemli. Torbalı Devlet Hastanesi, Fetrek Çayı Sultanlar Vadisi Projesi, SGK binası, huzur evi, çevre yolu, gençlik merkezi, İZBAN, ağız ve diş sağlığı merkezi, TOKİ konutları gibi onlarca merkezi hükümetimiz tarafından burada hayata geçirildi. Son 5 yılda ilçe nüfusumuz 45 bin dolayında arttı. Torbalı'da yaşamayı tercih edenler sadece aş, iş için gelmiyorlar, ilçede yaşam kalitesinin arttığı için burada konut alıyorlar, yatırım yapıyorlar, işyerleri açıyorlar. Topyekun büyüyoruz. 5 yıl önce ilçe nüfusumuz 135 bin dolayındaydı. Bugün 175-180 bin civarında. İlçemizdeki 700 dolayındaki fabrikada çalışan ve taşımalı sistemle İzmir'den gelen 55 bin dolayındaki işçi bulunuyor."



"5 yılda 6 bin 270 ruhsat kestik"



"2004/2013 yılları arasında ilçemizde toplam 3 bin 963 inşaat ruhsatı kesilmişti. Bu yıllar Türkiye ekonomisinin en canlı dönemi olduğunu belirterek söylüyorum. Bu rakam 2014 yılında bin 96, 2015 yılında bin 38, 2016 yılında bin 262, 2017'de bin 510 2018'de bin 364'e ulaştı. Özetle son 5 yılda 6 bin 270 ruhsat kesildi. Her ruhsat bir daire olarak algılanmamalı, 300-500 dairenin olduğu sitelere, fabrikalara tek ruhsat kesiliyor. Torbalı'mıza çok yakışacak olduğuna inandığımız belediye hizmet binamızın inşaatı devam ediyor. Bazı gecikmeler var. 35 yıldır kullandığımız bina büyüyen Torbalı'nın ihtiyaçlarına cevap veremiyordu. Üç ayrı binada hizmet veriyoruz. Torbalı 1990 yılında 20 bin nüfuslu bir ilçeyken günümüzde bu rakam 200 bine dayanmış durumda. Bu bina aynı zamanda Torbalı'nın sembolü olacak. Eski belediye binasını daha sonra değerlendireceğiz."



"Çok çalışan az konuşan bir belediyeyiz"



"Çok çalışan ancak az konuşan, az reklam ve tanıtım yapan bir belediye olduğumuzdan temelini dahi atmadığımız, resmi açılışını halen yapamadığımız onlarca projemiz var. Bitenler, devam edenler, proje aşamasında olanlar vesaire. Örneğin; Ayrancılar, Atatürk Mahallesi, Torbalı Mahallesi, Yazıbaşı, Karakuyu, Çapak, Pancar meydanlarını tamamladık. Meydan projeleriyle 17 bin metrekarelik alanda uygulama gerçekleşti. Huzur evini tamamlayıp hizmete açtık. Toplu ulaşım sorunu nedeniyle burada beklendiğimiz ilgili bulamadık. Ama onu da çözeceğiz. Ayrancılar Gençlik Merkezi bitti. Yine Ayrancılar'a muhteşem bir düğün sarayı kazanırdık. Aynı düğün sarayından Atatürk Mahallesine, Yazıbaşı Mahallesine yaptık. Muhteşem oldular. 12 farklı mahallemizde yazlık düğün alanları inşa ettik. Sosyal marketimiz tamamlandı. Yardıma muhtaç vatandaşlarımız, yorulmadan, incinmeden sıradan bir markette alış-veriş yapar gibi buradan yararlanıyorlar. Onun kapasitesini daha da artıracağız."



"En büyük önceliğimiz eğitim"



"Okullarımız İçin tam 55.000 m2 yer arsa ürettik. Bütün okulları tamir ediyoruz. Bütün camilerin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Spor okullarımızda yazın 4 bin, kışın bine yakın öğrencimiz eğitim alıyor. 25'e yakın yeni okul yapımına başlandı. Muhtarlara yeni ve kullanışlı binalar inşa ettik. Bu doğrultuda; Karşıyaka, Torbalı Atatürk, Ertuğrul, Düverlik, Özbey, Alpkent mahalle muhtarlık binaları yapıldı.



Belediye birimleri teknolojik alanda sürekli yenileniyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü e-imar sistemine geçildi. TAKBİS sistemine geçilerek tapu kadastro bilgilerine hızlı erişim sağlandı. Merkez 11 mahallenin hali hazır haritası ile zemin etütleri yapıldı. Merkez 11 mahallenin 1/5000 planları bitmek üzere. Pamukyazı Mahallesi İmar Planı Yapıldı. Özbey Mahallesi imar planı yapıldı. Pancar imar planı yapıldı. Yazıbaşı 2. etap imar planı yapıldı. Mermer sanayi imar planı hazırlanıyor."



"Meydanlar ilçemize özel bir değer kattı"



"Ayrancılar, Atatürk, Yazıbaşı, Torbalı, Çapak, Pancar mahallemizde meydanlar yaptık. İZBAN alt geçitlerinden bir tanesini tamamladık. dört tane daha yapıyoruz. Türkmenköy, Yoğurtçular köy konakları tamamlandı. Evde bakım hizmet birimimizi kurduk. Binasını tamamladık. Şimdi hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz. 16 basketbol, 6 halı saha tamamladık. Bu sayı yakında 20'ye ulaşacak. İlçemizin farklı mahallelerinde 27 çocuk parkı oyun alanı, fitness sahası açtık. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, spor yapmalarını sağlamak amacıyla Sultan Abdülhamit Han, Halük Alpsu bulvarlarında Alpkent, Abdülhamit, Halük Alpsü, Tepeköy, Muratbey, Ayrancılar Ege Kent'te yürüyüş yolları yaptık. Atatürk ve Yazıbaşı Mahallesi Sosyal Eğitim Merkezi, Helvacı'ya köy konağı, Çapak'a sosyal hizmet binası yapıldı. Bütün bunlar, biten, devam eden projelerimiz, sırada benzer onlarca büyük yatırımımız var. TOKİ'nin Ayrancılar'daki toplu konut projesini tamamladı. Bunun 2. etabı içinde inşallah yakında bir müjde daha vereceğiz. Şimdilik konuşmak için erken. Ayrıca ülkemizin birçok büyük firması da burada yatırımlar yapıyor 5 yıl sonra Torbalı İzmir'in en büyük yaşam alanı olmaya aday."



"Çevre yatırımlarımız sürüyor"



"Fetrek Çayı Sultanlar Vadisi" projesinde ilk etap çalışmaları tamamlandı. 22 km'lik Fetrek Çayının büyük bölümünü ıslah edildi. Tabanı 40, üstten de 54 metre genişliğindeki bir yatağın oluşturulması sağlandı. Yatağın 200 metrelik dışında kalan yerlerde rekreasyon alanları oluşturuluyor. 1. etap planlamasına göre toplam 340 bin metrekarelik alanda 237 bin metrekarelik bölgede ise rekreasyon projeleri uygulanacak. Fetrek Çayı Sultanlar Vadisi projesi kapsamında birde 17 bin metrekarelik alan üzerinde yapay ada oluşturuldu. Uzun soluklu, ancak heyecan verici bir proje. Köprü inşaatı da bitmek üzere."



"Sanayi de kentleşme gibi kontrollü biçimde gelişiyor"



"Fetrek bu projelerden sadece bir tanesi, gelişmiş illeri toplumlarda en değerli varlık en hassan olunan değer toprak, hava ve sudur. Yaradan bizi bu üç kaynakla yaşatıyor. Üçü de İnsanoğlu'nun vazgeçilmezidir. Benim için bir avuç toprak, bir avuç altından daha değerlidir. Benden önceki dönemin uygulamalarıyla ilgili konuşmam doğru olmaz. Lakin bizim son 5 yıllık dönemde üzerinde hassasiyetle durduğumuz konulardan biri endüstriyel kirlenmedir. Sanayiciye bürokraside, yatırımda, büyümede her türlü kolaylığı sağlıyoruz. İlçemize yatırıma davet ediyoruz. Sadece bir konuda hassasiyetimizi bilmelerini istiyoruz. Bizden daha çok çevre konusunda duyarlı olsunlar çevreye yatırım yapsınlar. Suyu, toprağı, havayı, çevreyi kirletmesinler. Suyu, havayı, toprağı kirleten yatırımlara kapımız kapalı."



"Torbalı'nın köyleri de ayrı bir değer"



Torbalı zengin bitki örtüsü, ormanları, dağları, sosyal yaşam alanları, su kaynakları, doğal dokusu ve yapısını koruyan önemli merkezlerden biridir. Sadece doğal doku değil, üretimde de bol çeşitliliğe sahibiz. Oldukça zengin bir potansiyele sahip olan köylülerimiz doğa ve çevre tutkunu Ege halkının her türlü sosyal, sportif, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılayacak birikime sahip. Huzurlu bir hafta sonu için Torbalı tercih edilebilir."



Yeni spor sahaları



"Torbalı'mızı bir tenis kortu kazandırdık. İlgi oldukça fazla, yenileri için çalışmalar başlattık. Göztepe'ye spor komplesi için arazi tahsis ettik. 15 adet basketbol sahası. 6 adet futbol sahamız bu sürece dahil oldu."



"Tarımsal üretimde de varız"



İlçemizde 32 bin hektarlık ekilebilir tarım alanında yılda iki ya da üç ayrı ürün elde edilmekte bunun önemli bir kısmı tarımsal sanayide ihracatta değerlendirilmektedir. Torbalı; Sultan Abdülhamid Han döneminde bir tarım üretim merkezi haline getirtilmiş. Torbalı'da Sultan Abdülhamit Han'ın çocuklarının adı verilen, köylerimiz, camilerimiz, o döneme ait okullarımız ve çok sayıda tarihi eserimiz bulunmaktadır. Bunları onarıyor, gözümüz gibi koruyoruz. Stratejik yerel büyüme planımızda tarım en büyük önceliğimiz ve bu konuda çok duyarlıyız."



"Çok büyük istimlaklar gerçekleştirdik"



İstimlak olmadan belediyelerde hizmet, büyüme çok zor olur. İstimlak birçok hizmet için önemli göstergedir. Son 5 yılda gerek satın alma yolu ile gerek tahsis anlaşmalarıyla ve kamudan kiralama sistemiyle ilçemizin farklı noktalarında 24 parça araziyi Torbalımıza kazandırdık. Kısa ve uzun vade olmak üzere tamamı proje amaçlı ve stratejik büyüme planımızın bir parçası olarak sağlandı. Bu çok büyük bir rekordur. Bu toplamda 914 bin 190 metrekaredir. 22 bin metrekare araziyi kiralama, 597 bin metrekareyi tahsis yolu ile belediyeye kazandırırken 294 bin metrekarelik alanı da belediyenin kendi öz kaynakları ile satın aldık. Özbey Mahallemizde 70 bin metrekare, Torbalı Mahallemizde 3 bin 248 metrekare tahsis edip meydan yaptık. Kaplancık Mahallemizde 35 bin 320 metrekare, Çaybaşı Mahallemizde 9 bin 441 metrekare, Ahmetli Mahallemizde bulunan 159 bin 796 metrekarelik mesire alanımızı tahsis yolu ile belediyemize kazandırdık. Fetrek'te 200 bin metrekare arazi tahsisi sağladık yakında ağaçlandıracağız. İl Özel İdaremizden 120 bin metrekarelik asfalt şantiyesini yeri ile beraber belediyemize kazandırdık. Göllüce Mahallemizde 222 bin 600 metrekare yer satın aldık. Bin 829 metrekare yer satın alıp huzur evimize bahçe yaptık. Atatürk Mahallemizde 3 bin 450 metrekare yer satın alıp meydan yaptık. Cumhuriyet Mahallemizde 7 bin 400 metrekare yer satın alıp meydan yaptık. Torbalı'nın en değerli arazilerinden olan 19 bin 660 metrekarelik Sağlık Meslek Lisesi alanını satın alıp belediyemize kazandırdık. Subaşı Mahallemizde 800 metrekarelik iki adet, Pancar Mahallemizde 597 metrekarelik bir adet arsa satın aldık. Ayrancılar Suyunbaşı'nda 10 bin metrekare, Çapak Kahvemizin yanında 300 metrekare yer satın aldık. Kemalpaşa yolunda 5 bin metrekarelik zeytinlik alan, Yazıbaşı Mahallemizde 2 bin 500 metrekarelik sanayi park alanı, Yoğurtçular Köy Konağımızı inşa ettiğimiz 569 metrekarelik arsayı, Çapak Mahallemizin alt tarafında 12 bin 400 metrekare, Dağkızılca Mahallemizde köy konağı inşa ettiğimiz 260 metrekare, Atatürk Mahallemizde 2 bin metrekare, Çaybaşı Mahallemizde de 5 bin 500 metrekare olmak üzere 3 buçuk yılda toplam 294 bin 365 metrekare yeri satın alıp belediyemize kazandırdık."



Uçan yol geliyor



Kemalpaşa Kavşağındaki trafik sıkıntısının gündeme gelmesi ile bir açıklama yapan Başkan Görmez, çok kısa süre içinde bu sorunun uçan yol projesi ile ortadan kalkacağını ifade ederek "6 yıl önceki trafiği Avrupai kavşak kaldırıyordu ancak son dönemde bu bölgede yoğun bir trafik yaşanıyor. Bunu 3 yıl önce gördük ve karayolları bölge müdürlüğüne başvurumuzu yaptık. İhalesi tamamlandı. Bugün yarın uçan yol için çalışmalar yapılacak. Burası için alt geçit öneriliyordu ancak yapılan incelemelerde sorunun uçan yol ile çözüleceği ifade edildi" dedi.



"Hayvanların güreştirilmesine karşıyım"



Bir gazetecinin Yörük kültürü olarak bilinen deve güreşlerinin neden iptal edildiği sorusu üzerine hayvanların güreştirilmesine karşı olduğunu belirten Görmez, "Torbalı'da yapılmamış sosyal projeleri hayata geçirdik. Uçurtma şenliği, gençlik festivali, keşkek, zeytin, incir, bamya festivalleri, konserler düzenledik. Bir süredir devam eden güreş festivalini ise hayvanların güreştirilmesine karşı olduğum için yapmak istemiyorum. Onun yerine rahvan at yarışlarını önümüzdeki dönemde yapmayı istiyorum. Daha çok sosyal etkinlik için ise üç mahallemizin birleştiği noktada Millet Bahçesi yapıyoruz. 25 bin metrekarelik bir alan. Oda bitmek üzere Burada özellikle yaz akşamları çok sayıda etkinlik yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.



"Borcumuzu zorlanmadan ödeyebiliriz"



Torbalı Belediyesinin borç durumu ile ilgili gelen soru üzerine Başkan Görmez, "Belediyeyi devraldığımızda hemen ödenmesi gereken bir borç ile karşı karşıya kaldık. Sadece belediye personelinin maaşını ödeyip, 3 yıl boyunca hiç hizmet yapamayacak bir durumdaki belediyeyi devraldık. Aldığımız sürdürülebilir krediler ile birçok yatırıma imza attık. Türkiye'nin hiçbir ilçesine verilmeyen vadesi uzun ve faizi çok düşük krediler aldık. 3 yıl geri ödemesiz, 15 yıl sürecek bir taksitlendirme ile ilçemize çok büyük projeler kazandırdık. Bu borcu da zorlanmadan ödeyebileceğiz" dedi. Belediye başkanlığında rakiplerinin değerlendirmesi istenmesi üzerine ise Başkan Görmez, "Tüm rakiplere başarılar diliyorum. Onların işi de, benim işimde kolay değil. Torbalı için hayırlısı ne ise o olsun" dedi. - İZMİR

