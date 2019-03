Başkan Görmez, Özbey'den Yüklendi

Cumhur İttifakı adayı Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Torbalı halkına bu kez Özbey'den seslendi.

Cumhur İttifakı adayı Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Torbalı halkına bu kez Özbey'den seslendi. Başkan Görmez, "Bizden önce Torbalı'yı 10 yıl yönetenler Özbey'de evleri mühürlediler; biz göreve gelince vatandaşlarımıza tapularını verdik" dedi



Cumhur İttifakı adayı Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Özbey'den seçmenlerine seslendi. "Özbey'e ne yapıldıysa bizim dönemimizde yapıldı" diyen Başkan Görmez, "Özbey'in altyapı konusundaki eksiklerini, üstyapı konusundaki ihtiyaçlarını biz giderdik. Bizden önce Torbalı'yı 10 yıl yönetenlerin Özbey'de bir tane hizmeti yok. Özbey halkı bizlere destek veriyor diye gelip burada evlerinizi mühürlediler, para cezası kestiler, yıkım kararı aldılar. Biz göreve gelince o zulme son verdik, el birliği ile çalışıp sizlere tapularınızı teslim ettik. Tapusunu almamış olan vatandaşlarımızın da tapularını seçimden hemen sonra vereceğiz. Seçimden sonra da Özbey'e güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Uçurtma şenliğinin yapıldığı 70 dönümlük araziyi belediyemize kazandırdık, önümüzdeki dönem buraya Torbalı'nın en büyük rekreasyon alanını inşa edeceğiz. Halı sahamızın ihalesi yapıldı, çalışmaları başlıyor. Yollarımızı, sokaklarımızı yaptık, camimizi restore ettik. Önümüzdeki dönem Özbey'e bir düğün sarayı, bir de taziye evi projemiz var" dedi.



Özbey Mahallesi'nin belediye hizmetleri ile marka haline geleceğini belirten Başkan Görmez, "Özbey halkı her seçimde bize sahip çıktı, biz de yaptığımız hizmetlerle Özbey'e sahip çıkıyoruz. Yaptığımız ve önümüzdeki dönem yapacağımız hizmetlerle Özbey'i marka haline getireceğiz; çünkü biz milletin parasını millete hizmet etmek için kullanıyoruz, başkaları gibi etrafımızdakileri zengin etmiyoruz. Makam odamıza kamera takıp, vatandaşa kapımızı kapatmıyoruz. Bugüne kadar belediyeye gelip de benimle görüşemeyen bir tek vatandaşımız yoktur. Bizden önce belediyeyi 10 yıl yönetenler Torbalı'ya hastane yapılmasın, okul yapılmasın, doğal gaz gelmesin diye tüm kurumlarla kavga ediyordu. Ticaret odası seçimlerinde onların desteklediği aday kaybetti diye gidip 60 fabrikanın kapısına mühür vurdular. Torbalı bunlara teslim edilir mi? Utanmadan, sıkılmadan bir de gelip sizlerden oy istemiş. Ben inanıyorum ki Özbey halkı Pazar günü sandıkta onlara tokat gibi bir cevap verecektir" dedi. Başkan Görmez, 5 yıl boyunca Torbalı'ya kazandırdığı hizmetleri ve önümüzdeki dönem hayata geçireceği projeleri de sinevizyondan tek tek anlattı.



Kaya: "İş birliği yapan kaymakam, daha sonra FETÖ üyesi çıktı"



AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi (MKYK) ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da, Özbey'de yaptığı konuşmada, "Sizler AK Parti'ye oy verdiniz diye 2011 yılının haziran ayında İsmail Uygur gelip Özbey'de evlerinizi mühürledi. O dönem Uygur ile iş birliği yapan kaymakam, daha sonra FETÖ üyesi çıktı ve meslekten ihraç edildi. İsmail Uygur geçen gün Muş-Bitlisliler Derneği'ni ziyaret edip utanmadan oy istemiş. Oradaki vatandaşlarımız mühür olayını hatırlatmışlar; 'ben evlere aksesuar olsun diye mühür taktım, formalite icabı ceza kestim' deyip bir de alay etmiş. İnsan aksesuar olsun diye evleri mühürler mi? Formalite icabı 300 bin TL ceza kesip, yıkım kararı alır mı? Biz o zaman hükümet ve bakanlık olarak devreye girmeseydik, sizleri çoluk çocuğunuzla beraber evlerinizden atacaktı. Özbey, pazar günü bunun hesabını sormayacak mı?" dedi.



"5 yılda neler yaptığımızı tüm Torbalı'ya gösterdik"



Tüm siyasi partilere mensup vatandaşların Adnan Yaşar Görmez'e sahip çıkması gerektiğini belirten Kaya, şöyle devam etti:



"Torbalı'nın tüm mahalleleri gibi Özbey de Adnan Yaşar Görmez'den önce 10 yıl kaybetti. Artık kaybedecek zamanımız yok. Yaptığımız hizmetleri görüyorsunuz; hastanemizle, okullarımızla, belediye hizmetlerimizle 5 yılda neler yaptığımızı tüm Torbalı'ya gösterdik. Şimdi 100 yeni fabrika getiriyoruz, Torbalı'da işsiz gencimiz kalmayacak. Tarım ve Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi kurup üreticimize yüzde 60 devlet desteği sağlayacağız. Torbalı'ya üniversite kazandırıp, Torbalı'yı bu bölgenin parlayan yıldızı haline getireceğiz. Özbey'in tapu sorununu çözecek tek merci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır, İsmail Uygur o bakanlığın yolunu bilmez, seçimden hemen sonra Adnan Yaşar Görmez'le beraber Bakanlığa bizzat gidip o konuyu da halledeceğiz. Torbalı'da her yıl 2 bin çocuğumuz okula başlıyor, ilçemize her yıl en az 5 okul kazandırmamız lazım. Bu dönem bunu başardık 5 yılda 27 tane sıfır okul kazandırdık. Torbalı'ya sahip çıkmak için, Özbey'e sahip çıkmak için, pazar günü Adnan Yaşar Görmez'e sahip çıkın." - İZMİR

