Başkan Görmez, Şampiyon Kızları Ağırladı

Başarılarından dolayı sporcuları kutlayan Başkan Görmez, spora destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Torbalı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü bayan voleybol takımı, Bölgesel Bayan Voleybol Ligi İzmir şampiyonu oldu. Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, İzmir Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan voleybol takımını ağırladı.

Herkesin spor yapmasına olanak sağlamak için kurslar açan Torbalı Belediyesi, alanında deneyimli antrenörlerin verdiği eğitimler sonucu birçok alanda başarı elde ediliyor. Gençlik Spor Kulübü bünyesinde 7 voleybol takımı İzmir'de farklı liglerde namağlup bir şekilde karşılaşmalarına devam ediyor. 4 yıl önce kurulan bayan voleybol takımı antrenörler Yalın Kazancı ve Volkan Yüzgüleç'in önderliğinde karşılaşmalara hazırlanıyor. Bölgesel Bayan Voleybol Liginde başarılı bir sezon geçiren Torbalılı voleybolcular bu başarılarını şampiyonluk ile taçlandırdı. Şampiyon takım 14-17 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan Türkiye şampiyonası 2. Lig terfi maçlarına katılacak. Başarılı voleybolcular bir üst lige çıkmak için mücadele edecek.

YETENEKLİ GENÇLERİ KEŞFEDİYORUZ

Spor okulları bünyesinde eğitim alan sporcuların elde ettikleri başarıdan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Kurduğumuz Spor Okulları bünyesinde 2000 civarında öğrencimiz çeşitli branşlarda eğitim alıyor. Yetenekli gençlerimizi bu kurslarda keşfedip, daha iyi seviyeler gelmeleri için emek harcıyoruz. Milli sporcular yetiştiriyoruz. Dünya şampiyonluğu elde eden sporcularımız mevcut. Bayan voleybol takımımız da İzmir şampiyonluğu ile bize büyük bir gurur yaşattı. Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandırlar. 2. Lige yükselmek için mücadele edecek olan voleybol takımımıza yürekten başarılar diliyorum. Spora ve sporculara verdiğimiz desteği bundan böyle de devam ettireceğiz" dedi.