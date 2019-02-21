Başkan Göven, Mezbahane'yi İnceledi
1 saat önce
Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Kumluca ve Finike bölgesine hizmet veren mezbahane'yi inceledi.
Kumluca
Belediye Başkanı Yusuf Göven, Kumluca ve Finike
bölgesine hizmet veren mezbahane'yi inceledi.
Belediye Başkanı Yusuf Göven, Hızırkahya Mahallesinde bulunan Kumluca Belediyesine ait Kumluca - Finike kesimhane işletmesini inceledi. Göven, Kumluca Belediyesi Veteriner Hekimi Sinan Ulusoy ile mezbahane hakkında bilgi aldı. Sağlık ve hijyenik ortamda kesim yapıldığını vurgulayan Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, "Halkımızın sağlıklı ortamlarda kesilmiş, et tüketmesi için bu mezbahanemiz çok önem arz ediyor. Tarım ve Ormancılık İlçe Müdürlüğü Ekiplerimiz de sürekli mezbahemizde denetlemeler yapıyor" dedi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:28 Kaynak: İHA
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