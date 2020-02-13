Başkan greyder başına geçti, yollarda kar küredi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeBelediye Başkanı Salih Ekinci, kar yağışı nedeniyle greyderin başına geçerek ekiplerle birlikte çalıştı.



Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı dolayısıyla fen işlerinde çalışan işçileri ziyaret etti. Ziyarette Ekinci, greyderin başın geçerek kar yollarda kar temizleme çalışması yaptı. Soğuk havaya rağmen fen işlerine bağlı ekiplere eşlik eden Ekinci, vatandaşların da takdirini kazandı. Buzlanmalardan dolayı olası kazaların önüne geçilmesi için belediyenin fen işleri müdürlüğüne ait 6 iş makinesi ve 10 aktif personelle sahada yol açma ve tuzlama çalışmasını sabah saatlerine kadar sürdürdü. - ŞANLIURFA