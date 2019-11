Başkan Güder Açıklaması

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 31 Mart 2019 yerel seçim sonrasında ilk mahalle toplantısını Orduzu Mahallesi'nde gerçekleştirdi.



Toplantıya, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte çok sayıda mahalle sakini katılırken, düzenlenen toplantıda Orduzu Mahallesinin sorunlarının yanı sıra, yapılan ve planlanan yatırımlar da ele alındı. Toplantıda konuşan AK Parti İlçe Başkanı Basri Kahveci, "Böyle seçim olmadan rahat konuşabileceğimiz, tartışabileceğimiz ve istişare edeceğimiz ortamları hep birlikte oluşturacağız. Hamd olsun 8 aylık bu süreçte Osman Başkanın bu bölgede çok güzel ve etkili hizmetlerini görmeye başladık. Orduzu'nun, Hanımınçiftliği'nin ve bu bölgelerin problemlerini biliyoruz. Daha önce olduğu gibi belediyelerimiz inşallah bundan sonrada milletin menfaati olacağı işlerde hep birlikte el birliği ile buradaki sorunları çözmeye çalışacağız" dedi.



Orduzu ve Hanımınçiftliği'nin en önemli sorununun imar olduğunu ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, "Orduzu ile ilgili karar alacaksak buranın halkı ile istişare edeceğiz. Bu bağlamda da çalışmalarımızı başlattık. Sürekli STK'larla, meslek örgütleri ile de bir araya geliyoruz. Battalgazi'ye neler yapabiliriz çabası içerisindeyiz. Meclis üyelerimizle de ayda en az 2 kez bir araya geliyoruz ve istişarelerde bulunuyoruz. Orduzu'da mahalle halkımızla da bir araya gelelim istedik, sorunlar nelerdir konuşmak istedik" ifadelerini kullandı. Başkan Güder, "Göreve geldiğimizde en büyük sorun imar sorunuydu. Bununla ilgili göreve geldiğimiz ilk günlerde başkan yardımcımızı görevlendirdik ve dedik ki 'Orduzu ile ilgili imarı bir haritaya dökün' Arkadaşlarımız da 3-4 ay gibi kısa sürede bu çalışmayı yaptılar. Çalışmayı Büyükşehir Belediyemize sunduk ve büyükşehir de yapacağı çalışmalar sonucunda bizlere geri gönderecek ve bizler de uygulamaya geçireceğiz. Bir ay askıda kalmıştı. Orduzu ve Hanımınçiftliğinde toplam 38 itiraz vardı. İtirazlardan bazılarını sonuca bağladık. Geriye kalan diğer itirazları da kısa sürede sonuca bağlayacağız ve haritamızı önümüze alıp Orduzu ve Hanımınçiftliği'ndeki imar sorununu sonuca bağlayacağız. Ciddi sorunlardan biri buydu ve bunu da çözüme kavuşturacağız. Çevreyolunun alt kısmında bulunan mahallelerde gençlerin oturacağı, dinleneceği, sohbet edebileceği ve ders çalışabileceği bir mekanımız eksikti. 2 tane belediyeye ait binamız vardı. Orduzu'da bulunan yapı 1960'larda yapılan bina ve depreme dayanıklı olmadığı için yıkım kararı aldık. Parası hazır ve yıkıma başlayacağız ve buraya gençlerin oturabileceği, kadınların kurs görebileceği bir mekan yapacağız ve Orduzu'ya kazandıracağız. Hanımınçiftliği'ndeki belediye binamız ise artık son aşamaya geldi." şeklinde konuştu.



Başkan Osman Güder, "Bu bölgede yoğunluk 2'ydi, 2014'te büyükşehir olunca bu oran 1.2'ye çekildi. 2 yoğunluk oraya zulüm etmek, orayı katletmek anlamına geliyor. 1.2 de bura için sıkıntılı. 2 - 3 ay önce arkadaşlarımızdan çalışma yapılmasını istedik. Çevre Şehircilik Bakanlığı ile görüştük. Sayın vekillerimiz ile birlikte 1.2'nin az olduğunu ve 1.5'e çıkarılması gerektiğini söyledik. Alt yapısını hazırlardık. Daha sonra Yeşilyurt ve Büyükşehir ile çalıştık ve 1.5'e getirmiş olduk. Bu oranla hem yeşili katletmeyeceğiz hem de mülk sahiplerinin mülklerinin değerlenmesini sağlamış olacağız. Bu çalışma da bitmiş oldu. İmar alanının tamamlanmasıyla bazı alanları da belediyeye kazandıracağız ve sosyal alanların yani herkesin istifade edebileceği, okul, park, cami gibi alanların yapılabileceği noktalar belirleyeceğiz. Şunu da üzülerek ifade edeyim. Bu bölgeye halı saha yüzme havuzu ve basketbol sahası gibi spor alanları kazandıracağız. Ama biz bunları Orduzu, Hanımınçiftliği'ne kazandırmak istememize rağmen uygun bir alan bulamadık. Belediyemize sosyal tesislerin yapılabileceği 1 metrelik bir alan bırakılmamış. Arkadaşlarımız çok dikkatli çalışma yapmasına rağmen bunu üzülerek ve altını çizerek söylüyorum ki yer bulunamadı. Yüzme havuzunu Göztepe Mahallesi'ne, halı sahalardan bir tanesini Uçbağlar Mahallesi'ne diğerini de TOKİ'ye yapacağız. Diğer spor alanlarını da farklı mahallere yapacağız. Biz bu gölgelerin kalkınması için ön ayak olacağız. Çevreyolunun alt kısmına itina göstermeliyiz" dedi. Çevreyolu çalışması ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile görüştüklerinin bilgisini de mahalle halkı ile paylaşan Başkan Güder, "Hafta sonu milletvekillerimiz ile Ulaştırma Bakanımızla görüştük. Çevreyolunun Battalgazi ilçesi için önemli olduğunu ifade ettik. Akçadağ bölgesinde çalışmalar başlamıştı ama Battalgazi bölgesinde henüz bir çalışma yoktu. Yaptığımız görüşmeler neticesinde, Samanköy Kendirli'de çevreyolu çalışmalarına başladılar, buraya doğru yapıyorlar. Müteahhit firma ile görüştük. Bir şantiye Sivas tarafına bir şantiye de Elazığ kısmına kurulacak. Beklentimiz 2021'de çevreyolunun açılması. Kuşak yolu ile birlikte bu bölgenin kalkınmasını sağlayacağız. Bu bölgenin sıkıntılarını iyi biliyoruz. Bölgenin kalkınması için çaba göstereceğiz. Milletvekillerimiz de ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. 5 yılın sonunda bu bölgeyi layık olduğu yere taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Projelere bakanlıklardan destek istiyoruz"



Toplantıda kapanış konuşmasını yapan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, "Burası göç alan bir bölge olmasına rağmen şükürler olsun vatandaşlarımız uyum içerisinde yaşıyor. Öncelikle ben belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Sadece masa başında değil, bir fiil alana inerek beldelerimizin sorunlarını orada çözmek yerine kendi yerlerine gidip, kendi mahallesinde oturup birebir sizleri dinleyerek, bu sorunları dinleyerek çözüm üretmeye çalışmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kısa bir süre oldu zaten belediye seçimlerimiz biliyorsunuz altı yedi ay süre oldu. Başkanımız bu bölgenin yabancısı değil bu bölgenin insanı. Aynı zamanda da teşkilatta görev yaptığı için bu bölgenin tamamını çok iyi bilen bir arkadaşımız. Osman Başkanın burada belediye başkanı olması gerçekten bizim için bir kazanım. Az önce buranın beklentileri ile ilgili söylemlerini dinledim hakikaten çok güzel şeyler. Buraların geliştirilebilmesi, kıymetlendirilmesi, değerlenebilmesi için buranın gerçek değerine ulaşabilmesi için de buranın bir an önce imar planın yapılması gerekiyor. Bu bölgelerde Orduzu gibi Hanımınçiftliği gibi bölgelerde bu imar planının bir an önce bitirilmesi gerekiyor ki buralara yeni imar yolları açılsın, sosyal imkanlar sağlanabilsin. Bizler milletvekilleri olarak belediye başkanlarımızın emrindeyiz. Onların getirmiş oldukları her türlü projeyi mutlaka kendileri ile beraber ilgili bakanlıklara gidip iletiyoruz. İlgili bakanlıklardan desteklerini istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın da Malatya'ya bakış açısını hepiniz biliyorsunuz. Malatya her zaman Cumhurbaşkanımızın arkasında sapasağlam durmuş bir kent. Özellikle bu bölgeler yüzde seksen doksan gibi Cumhurbaşkanımıza destek veren bölgeler. Bizim için bu bölgeler çok kıymetlidir" diye konuştu. - MALATYA