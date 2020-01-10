Başkan Güder, Alişar Mahallesi'nin sorunlarını dinledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Güder, Alişar Mahallesi'nin sorunlarını dinledi - Son Dakika

Başkan Güder, Alişar Mahallesi'nin sorunlarını dinledi

6 saat önce

Malatya Battalgazi Belediyesi tarafından her hafta düzenli olarak organize edilen mahalle toplantılarının 13'üncüsü, Alişar Mahallesi'nde düzenlendi.

Başkan Güder, Alişar Mahallesi'nin sorunlarını dinledi, System.String[]

Malatya Battalgazi Belediyesi tarafından her hafta düzenli olarak organize edilen mahalle toplantılarının 13'üncüsü, Alişar Mahallesi'nde düzenlendi. Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, mahalle sakinlerinin sorun, sıkıntı, talep, istek ve önerilerini dinledi.


Düzenlenen toplantıya AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Battalgazi Belediyesi Meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Alişar Mahallesi'nin her zaman AK Parti'nin yanında olduğunu belirten AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, "Seçim olmasa da biz mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Seçimden sonra mahalle toplantılarımıza başladık. Bugün 13.toplantımızı gerçekleştiriyoruz"ifadelerini kullandı.


Mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Güder, mahalle ile ilgili tespit edilen sorunların çözümü noktasında büyük çaba ve gayret sarf ettiklerini söyledi. Mahallelerin sorunlarını yerinde tespiti için bu toplantıları gerçekleştirdiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Öncelikle bizleri konuk eden Alişar Mahallesi sakinlerine, misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Biz göreve geldikten sonra, daha öncesinde ilçe başkanlığı yapmamız hasebiyle, hangi mahallede ne tür problemlerimiz var, sıkıntılarımız var bunları biliyoruz. Sorun tespiti yapmak için 102 mahalle muhtarıyla görüşmek üzere belediye başkan yardımcılarımızı görevlendirdik. Başkan yardımcılarımız mahallere gidip muhtarlarla görüşüyorlar ve sorunları belirleyip rapor tutuyorlar. Bu çalışmamız belli bir aşamaya geldi. Özellikle bu bölgede 2019 yılında yol yapımı konusunda ciddi oranda çalışmalar gerçekleştirdik. Başta Hatunsuyu Mahallesi olmak üzere Kemer köprü bölgesinde de çalışmalarımız oldu.Özellikle alt yapı hususunda sayın milletvekillerimizin girişimleri sonucunda MASKİ'ye proje kapsamında bir para çıkartılmış oldu. MASKİ genel müdürümüzle de yapmış olduğumuz görüşmelerde buradaki alt yapı ile alakalı 2020 yılında ciddi çalışmalar olacağını belirtti. Bu bölgedeki toplulaştırma çalışmalarının tamamlanmasını bekliyoruz. Vekillerimiz meclisin tatil olması hasebiyle buradalar. Onlarla her akşam böyle mahallemize veya birkaç günde bir mahallemizi ziyaret ederek oradaki sorunları yerinde tespit etmek yerinde çözmeye çalışmanın gayreti içindeyiz. İnşallah daha güzel günleri hep birlikte yakalayacağız" şeklinde konuştu.


AK MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da, "Alişar ve bölgedeki toplulaştırma son aşamaya geldi. Yaklaşık 10 milyon TL tutarında bir bütçeyle ihtiyacımız var. Bu konuda destek istedik. Alt yapı sorunlarını çözümü için Büyükşehir Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi tarafından projeler takip ediliyor" diye konuştu. - MALATYA

Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:15 Kaynak: İHA
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