Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder," Arslante'yi de UNESCO Dünya Mirası Listesine koymak için de ciddi adımlar atıyoruz" dedi.



Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kariyer Günleri kapsamında Malatya Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 'Geleceğimiz Gençlerimiz' programında öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle tecrübelerini paylaşan Başkan Güder, Derme Deresi Islah Projesinin önemine vurgu yaptı.



Programın açılışını gerçekleştiren Malatya Anadolu Lisesi Müdürü Metin Benli, "Öncelikle bugün bizleri yalnız bırakmayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e, öğrenciler ve öğretmenler adına teşekkür ediyoruz. Okulumuz akademik anlamda çok daha iyi bir noktaya gelmesi için sosyal programlara da ağırlık veriyoruz. Bu kapsamında devlet büyüklerimizi, akil insanları öğrencilerimizle bir araya getiriyoruz. Malatya Anadolu Lisesi olarak daha iyi olmaya ve yol almaya hazırız. Sizlerin de desteklerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu dile getirerek, "Gençlerimiz bu ülkenin değişik kademelerinde yer alarak, ülkenin kaderini değiştirecek önemli işlere imza atacağına yürekten inanıyoruz. Bu nedenle biz de gençliğimizi çok önemsiyoruz. Ağaç yaş iken eğilir düşüncesiyle sizlere eğitim vermeliyiz. Bizden önceki kuşak emanetleri bize teslim ettiler. Kültür, ahlak, örf, adet bizlere emanet edildi ve bizler de gelecek kuşaklara en güzel şekilde taşımayla görevlendirildik. Sizler de sizden sonra gelecek kuşaklara teslim etmeniz kaydıyla bu emanetleri devredeceğiz. Bu insanlığı ve ümmeti dizayn edecek olanlar sizlersiniz" dedi.



Gençleri önemsediklerinin altını çizen Başkan Güder, "Bizim ilk icraatımız gençlik eğitim ve ETÜT merkezleri kurmak oldu. Millet Kıraathanelerinde gençlerimiz istifade ediyor. Orada çalışanlarımızı görevlendirdik ve öğrencilerimize hizmet ediyorlar. Battalgazi Belediyesi olarak 5 ayrı yerde bu hizmeti veriyoruz. Oralarda gençlerimiz rahat etmesini hedefliyoruz. Hanımınçiftliği Belediyesi eski hizmet binası vardı. Oradaki binanın da gençlerin sportif aktivitelere katılıp, eğitimlerine destek vermek için 2- 3 ay içerisinde hizmeti sunmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.



Libya'daki gelişmeler ile ilgili de değerlendirme yapan Başkan Güder, "Libya'ya asker gönderirseniz, Kuzey Afrika'yı dizayn edersiniz. Bugün neden sizin Libya'ya gitmemizi istemiyorlar. Sizin bir güç olmanızı istemiyorlar. Kuzey Afrika'yı ve Cezayir'i Fransa sömürüyor, Libya'yı İtalya. Avrupa'yı ise



Almanya sömürüyor. Şuan o ülkeler kendi sömürdükleri ülkeleri kaybetmek istemiyorlar. O yüzden diyorlar ki bizim Libya'da ne işimiz var. Biz Türkiye olarak inşallah daha da güçleneceğiz ve tüm dünyada söz sahibi olacağız" diye konuştu.



"4 yıl sonra geriye baktığınızda ben büyük bir projeyi hayata geçirdim diyebileceğiniz bir projeniz var mı?" sorusuna Başkan Güder, "Bizim en büyük projemiz gençliğimiz. Gençliğimizi teknolojik bağımlılıktan kurtararak onlara Fiziki ortamları hazırlamak bizim en önemli projelerimizdir. Şehri fiziki olarak güzelleştirmek ise bizim olmazsa olmazımızdır. Gençlerimizden sonra en önem verdiğimiz Projemiz ise Derme Deresi ıslah projesidir. Belki de Yeşil kuşak projesinin önüne geçebilecek projelerden bir tanesi. Yine önem verdiğimiz bir başka proje ise Çınar projemiz. Uzun ve zor bir proje olmasına rağmen bir o kadar etki alanı yüksek bir proje. Bu projelerin hepsinin ortak amacı Çevreyolunun altındaki insanların yaşam kalitesini yükseltmektir. Özellikle çevreyolunun altındaki imar planlarını bir an önce sonuçlandırarak insanlara kaliteli hizmeti götürmek istiyoruz. Arsaların, arazilerin değerlenmesini istiyoruz. Ama betonlaştırmak istemiyoruz. En önemli projelerimizden bir tanesi de mahallelerimizde güvenliği ve huzuru sağlamak. Çok sayıda Suriyeli vatandaşı misafir ediyoruz ve onların entegrasyonunu da sağlamayı planlıyoruz. Bununla birlikte Tarihi mirasımızı da ayağa kaldırma adına da projeler yapıyoruz. Mesela Sanat Lisesini müzeye dönüştürme projemiz var. Yeni bir okul yapacak sponsor arıyorduk onu da kısmen bulduk. Orayı müze yapıp yeşil kuşağa dahil edeceğiz. Arslante'yi de UNESCO Dünya Mirası Listesine koymak için de ciddi adımlar atıyoruz. Şanlıurfa nasıl Göbeklitepe ile kalkınmasına katkı sağlıyor ise Arslantepe ile de Malatya'yı ayağa kaldırmayı planlıyoruz" diyerek cevap verdi.



Başkan Osman Güder, program sonrasında okul müdürü Metin Benli'ye tablo hediye etti. - MALATYA