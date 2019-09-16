Başkan Güder, aşure etkinliğine katıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde aşure etkinliğine katıldı.

Başkan Güder, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte özel çocuklara aşure ikramında bulundu.

Etkinliğe katılarak vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Güder, birliktelikten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Aşurenin asıl amacının birlik ve beraberlik olduğunu aktaran Güder, şunları söyledi:

"Aşure ve Muharrem'den bahsederken özellikle İslam tarihinde iki önemi nokta önümüze çıkıyor. Önemli noktalardan bir tanesi, birlik ve beraberliktir. İnsanlığın ve insanın zahmetten kurtuluşu olarak Muharrem ayını ifa ediyoruz. Diğer öne çıkan nokta ise hepimizin malumu İslam tarihinde maalesef teessüf ve hüzünle Kerbela olaylarının Muharrem ayında yaşanmış olmasıdır. Herkesin Muharrem ayını tebrik ediyorum.^"