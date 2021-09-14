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Başkan Güder: "Battalgazi'de hizmet seferberliği ilan ettik" - Son Dakika

Başkan Güder: "Battalgazi'de hizmet seferberliği ilan ettik"

14.09.2021 11:55
Başkan Güder:

Orduzu ve Kaldırım Mahallelerinde devam eden üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi'mizde hizmet seferberliği ilan ettik ve ilçemizin yarınları çok daha güzel olacak" dedi.

Orduzu ve Kaldırım Mahallelerinde devam eden üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi'mizde hizmet seferberliği ilan ettik ve ilçemizin yarınları çok daha güzel olacak" dedi.

Battalgazi'yi hak ettiği yere taşımak için adeta gece gündüz çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Orduzu ve Kaldırım Mahallelerindeki üst yapı çalışmalarını inceledi. İlçede aralıksız devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi alan Başkan Güder, muhtar ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Güder, Orduzu bölgesinin alt yapı sorununun gerçekleştirilen bu çalışmalar ile çözüme kavuşturulduğunu kaydetti. Başkan Güder'e incelemelerinde AKSA Malatya Doğalgaz Dağıtım Şirketi Müdürü Güngör Ateş, Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis üyeleri eşlik etti.

Mahalle sakinlerinden hizmet teşekkürü

Yapılan çalışmaların Orduzu'da memnuniyet ile karşılandığını aktaran mahalle sakinlerinden Halil Arkın, "Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder göreve geldiği günden itibaren mahallemizin tüm sorunları çözülüyor. Mahallemizin doğalgaz, su, alt ve üst yapı sorunları çözüldü. Hemen ardından asfalt çalışmaları başladı. Başkanımızdan Allah razı olsun. Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum" derken, Abuzer Atay isimli bir başka mahalle sakini ise, "Osman Güder başkanımızdan Allah razı olsun. Göreve geldiği günden beri gerçekten güzel çalışmalara imza atıyor. Yaptığı hizmetler gözler önünde. Alt ve üst yapı yapılıyor, bizde sorunlarımızdan kurtulacağız. Mahallem ve şahsım adına kendisine teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"Battalgazi'mizi tercih edilen ilçe haline getiriyoruz"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Hizmet seferberliği ilan edilen Battalgazi'nin yarınları çok daha güzel olacak. Orduzu bölgesinin mevcut alt ve üst yapısı, ihtiyaca cevap vermeyecek seviyedeydi. Zaman kaybetmeden bu bölgelerde Malatya Büyükşehir Belediyemiz ile çalışmalara başladık. Anlayış noktasında vatandaşlarımız bize büyük bir özveri örneği gösterdi. Zahmet olmadan rahmet olmuyor. Bizler buradaki çalışmaların bir an önce bitmesi için çaba gösteriyoruz. Özellikle Kaldırım mahallemiz ise eski yapılar ile yeni konutların yapılıyor olması nedeniyle bazı sorun ve sıkıntıların artmasına neden oldu. Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizin imar sorununu çözmek bizim birinci önceliğimiz oldu. Çalışmalara zaman kaybetmeden başladık ve çalışmalarımız aralıksız sürüyor. 1/5000 ölçekli çalışmalarımızı Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisinden geçti. Askıdaki süreçte tamamlandı. 1/1000 ölçekli çalışmalarımızı 1/5000'liklere göre yürüteceğiz. Battalgazi bölgemizde tarımsal alandan kaynaklı yapılaşmaya karşı ciddi problemler yaşadık. Yapılaşmaların daha önceden yapılmasından dolayı imara açılmasını talep ettik ama Tarım Bakanlığımızın itirazı sonucunda imardan çıkarıldı. Yaptığımız incelemelerin sonucunda herhangi bir tarımsal faaliyetin yürütülmediğini gördük. Bu konu üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor. Malumunuz imar konusu uzun soluklu bir konu. Bizim tek amacımız Kaldırım mahallemizdeki vatandaşlarımızın her vatandaşın sahip olduğu imkanlara sahip olmasıdır. Bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz. AKSA Doğalgaz Müdürümüz Güngör Beye de teşekkür ediyorum. Battalgazi'yi insanların tercih edeceği bir ilçe haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Hizmetlerimizin de bu bölgeye hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - MALATYA

Başkan Güder: Battalgazi'de hizmet seferberliği ilan ettik
Başkan Güder: Battalgazi'de hizmet seferberliği ilan ettik
Başkan Güder: Battalgazi'de hizmet seferberliği ilan ettik
Başkan Güder: Battalgazi'de hizmet seferberliği ilan ettik
Başkan Güder: Battalgazi'de hizmet seferberliği ilan ettik

Osman Güder, Battalgazi, Hisarcık, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Güder: 'Battalgazi'de hizmet seferberliği ilan ettik' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Başkan Güder: "Battalgazi'de hizmet seferberliği ilan ettik" - Son Dakika
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