Battalgazi'de Muhtarlarla Hizmet ve Gönül Buluşmaları programı sona erdi - Son Dakika

Battalgazi Belediyesi, Muhtarlarla Hizmet ve Gönül Buluşmaları programı düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Osman Güder, program kapsamında belediye binasında muhtarlarla bir araya geldi.

Güder, sinevizyon eşliğinde ilçeye yapılan ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili bilgiler verdi.

Battalgazi'de bir tek sorun bile kalmayıncaya kadar aşkla ve şevkle çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Güder, "Bu buluşmaları düzenlememizin amacı, Battalgazi'yi bir adım daha ileri götürebilmenin istişaresini yapmak. Sorunların çözümü konusunda sizlerin görüş ve önerileri bizler için çok önemli. Biz, hep birlikte güçlüyüz. Her yönüyle bize bir aile olduğumuzu hissettiriyorsunuz." ifadesini kullandı.

Güder, hizmet ve gönül buluşmalarına katılan muhtarlara teşekkür etti.