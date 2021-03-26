Başkan Güder: "Battalgazi'mizin sorunlarını istişare ile çözüyoruz" - Son Dakika

Başkan Güder: "Battalgazi'mizin sorunlarını istişare ile çözüyoruz"

26.03.2021 00:57
Başkan Güder:

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla düzenlenen ve Battalgazi'de görev yapan 103 mahalle muhtarının konuk edildiği 'Muhtarlarla Hizmet ve Gönül Buluşmaları' sona erdi.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla düzenlenen ve Battalgazi'de görev yapan 103 mahalle muhtarının konuk edildiği 'Muhtarlarla Hizmet ve Gönül Buluşmaları' sona erdi. Başkan Güder, "Biz, hep birlikte güçlüyüz. Battalgazi'mizin sorunlarını istişare ile çözüyoruz" dedi.

Battalgazi Belediyesi tarafından yerel yönetimlerin en önemli yapı taşlarından biri olan muhtarlara yönelik 25 Şubat'ta başlayan 'Muhtarlarla Hizmet ve Gönül Buluşmaları' sona erdi. Battalgazi'de muhtarlık görevini icra eden 103 mahalle muhtarının konuk edildiği buluşmalarda, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in ilçeye yaptığı ve yapmayı planladığı yatırımlar hakkında sine vizyon gösterisiyle muhtarlara bilgiler verildi. Toplantıya katılan muhtarların sorun, görüş ve taleplerini dinleyen Başkan Güder, toplantılara katılan tüm mahalle muhtarlarına teşekkürlerini iletti.

Muhtarlardan Güder'e hizmet ve yatırım teşekkürü

Battalgazi Belediyesi'nin düzenlediği 'Muhtarlarla Hizmet ve Gönül Buluşmaları'na katılan 103 mahalle muhtarı, hiçbir soruna duyarsız kalmayan ve yaptığı yatırımlarla daha yaşanabilir bir Battalgazi'yi güzel yarınlara hazırlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini iletti.

"Bizler her zaman sizlerin emrindeyiz"

Battalgazi'ye en güzel yatırımları götürmek için istişareye önem verdiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Öncelikle siz değerli muhtarlarımızı Battalgazi'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Muhtarlık müessesi bizler için, toplumumuz için, demokrasi ve kültürümüz için son derece önemli bir kurumdur. Mahallelinin, devlet ve kurumlarla olan ilişkisinin en önemli kanalı olan muhtarlarımız, yerel yönetim sistemimizin de en önemli yapı taşlarından biridir. Temel belediyecilik hizmetleri noktasında ilçemize nerede hangi eksiklikler varsa hızlıca giderdik, gidermeye de devam ediyoruz. Battalgazi'mizde bir tek sorun bile kalmayıncaya kadar aşkla ve şevkle çalışmaya devam edeceğiz. Bu buluşmaları düzenlememizin amacı, Battalgazi'mizi bir adım daha nasıl ileri götürebilirizin istişaresini yapmak. Sorunların çözümü konusunda sizlerin görüş ve önerileri bizler için çok önemli. Biz, hep birlikte güçlüyüz. Her yönüyle bize bir aile olduğumuzu hissettiriyorsunuz. Muhtarlarımız bizin vatandaşlarımız ile aramızdaki köprü görevini görüyorlar. İlçemize birçok önemli yatırımı gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte elimizden ne geliyorsa, hizmet etme noktasında 7 gün 24 saat demeden milletin hizmetkarı olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bizler her zaman muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın emrindeyiz" şeklinde konuştu.

"İlçemize en güzel yatırımları kazandırıyoruz"

İlçedeki hizmetlerini ilk günkü aşk ve heyecanla sürdürdüklerini ve toplantıya katılan tüm muhtarlara teşekkürlerini ileten Başkan Güder, "Battalgazi'mizi daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek adına gece-gündüz ekibimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk günkü aşk ve heyecanla hizmetlerimizi ortaya koyuyoruz. İlçemize en güzel yatırımları kazandırıyoruz. Hizmet anlayışımızın yanında sosyal ve gönül belediyeciliğini de etkin bir şekilde ortaya koyuyoruz. Battalgazili hemşerilerimizi seviyoruz. Bizim onlara hizmet sözümüz var. Bu sözü yerine getirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Belediyemizin düzenlediği çok verimli bir hizmet buluşmasının sonuna geldik. Battalgazi'mizin sorunlarını istişare ile çözüyoruz. Bu buluşmaları sürekli olarak gerçekleştireceğiz. Bu hizmet buluşmalarına katılan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Osman Güder, Battalgazi, Hisarcık, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Güder: 'Battalgazi'mizin sorunlarını istişare ile çözüyoruz' - Son Dakika


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