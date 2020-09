Başkan Güder'den gençlik vurgusu - Son Dakika

AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem ve yönetim kurulu üyeleri Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Güder, "AK Parti siyasi bir okul gibidir. Gençlik kolları da bu okulun ilk ayağıdır" dedi.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geçtiğimiz Mart ayında göreve atanan AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Battalgazi ilçesindeki AK gençliğin saha çalışmaları ile ilgili Başkan Güder'e bilgiler veren Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem, gençliğe vermiş oldukları desteklerden ötürü Başkan Güder'e teşekkür etti. Başkan Güder ise gerçekleştirilen ziyarette AK gençliğe tavsiyelerde bulundu.

"Başkanımız Osman Güder, her daim yanımızda olmuştur"

Gençliğin her daim yanında olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini sunan AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem, "Bugün çok kıymetli büyüğümüz ve Belediye Başkanımız Osman Güder'i yol arkadaşlarım ve dava arkadaşlarım ile birlikte ziyaret ediyoruz. Yıllardır partimizin birçok kademesinde görev almış ve mücadele vermiş bir büyüğümüzü ziyaretten onur duyuyoruz. Partimiz ve yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarım adına başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Başkanımız her daim bizim ve gençliğin yanında olmuştur. Sizin emeklerinizin olduğu sürece biz gençlerin varlığı daim olacaktır. Bizim davamız Habil ile Kabil'den öteye gelen bir davadır. Bizler inşallah son nefesimizi verene kadar Habil'in yolunda olmaya devam edeceğiz. Bu noktada sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman yanında olmak için son nefesimize kadar mücadelemizi vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın sırtını yere getirmeyecek bir gençliğimiz var"

AK Parti'nin bir siyaset okulu olduğunu ve Gençlik Kollarının da bu okulun ilk ayağı olduğunun altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sırtını yere getirmeyecek bir gençliğe sahip olduklarını belirtti.

Başkan Güder, "Gençlik ve gelecek aynı kökenden gelen ve çok önemli iki tane kelime. Gençliğiniz varsa, geleceğiniz de vardır. Gençliğiniz yok ise geleceğiniz de olamaz. Bizler gençliğimizi önemsiyoruz. Gençliğimizi önemsediğimiz ve değer verdiğimiz müddetçe gençliğimiz daha da değerlenecek. Anlam kazanıp, rol üstlenecek. ve kendinden sonraki insanlara rol biçecek. AK parti bir okul gibidir. Gençlik Kollarının da bu okulun ilk ayağıdır. AK Parti diğer siyasi partilerden farklı olarak insanları içerisine alan ve aldıktan sonra belli aşamalardan geçirip insanı olgunlaştıran, gerekene gerektiği yerde verip güzel insanı oluşturmak için çalışan siyasi bir teşkilattır. İlk kurulduğu andan itibaren gerçekten gençliğin heyecanını hepimiz hissettik ve bu heyecanı her zaman yaşadık. AK Parti'nin bu noktalara gelmesinde gençlerimizin çok büyük katkıları oldu. Gençlerimiz yine katkı sunmaya devam edecekler. Buraya su taşıyacaksınız ve sizin taşıdığınız su ile bu değirmen hiç durmayacak. Sürekli dönecek. Dönerken bu ürünlerden mamuller çıkaracak. İşte bugün çıkan o mamul, gençlik hareketinin belirli aşamalarından geçmiş ve bugün dünya lideri olmuştur. Gençliğimize baktığımızda, her birinin birbirinden değerli ve kıymetli olduğunu, liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sırtını yere getirmeyecek bir gençliktir. Ona yük olan bir gençlik değil, ondan yük

alan bir gençliktir. Şükürler olsun böyle bir gençliğimiz var. Biz daha iyisine kavuşmak ve ulaşmak için mücadele vermek zorundayız. Bunu yakalama adına birbirimizle yarışmalıyız. Birbirimize destek ve birbirimize ayna olmalıyız. Sizlere bu noktada büyük bir sorumluluk düşüyor" ifadelerini kullandı.

"AK Parti büyük bir ailedir, bu aileyi korumak lazım"

AK Parti'nin bir aile olduğunu ve AK gençliğinin çok güzel işlere imza attığını dile getiren Başkan Güder, sözlerini şöyle tamamladı: "AK Parti bir ailedir. Biz büyük bir aileyiz. Bu aileyi korumak ve dağıtmamak lazım. Bu ailede sevgiyi, muhabbeti, kardeşliği ve paylaşmayı daha da çoğaltmak lazım. AK gençliği okuyan bir gençliktir. Çünkü İslam'ın ilk emri de oku'maktır. Siz okudukça çoğalacaksınız, siz okudukça büyüyeceksiniz, siz okudukça ufkunuz açılacak, siz okudukça daha iyi tefekkür edeceksiniz, siz ilimle uğraştıkça Allah size irfanı verecek. İnsanların bakmadığı taraftan olaylara bakacaksınız. Biz böyle bir gençlik istiyoruz. Akif'in dediği gibi bir gençlik, Necip Fazıl'ın dediği gibi bir gençlik, Said Nursi gibi dostlara esir düştüğünde kalkıp imanından, irfanından, özünden taviz vermeden korkunun sadece Allah'tan gelebileceğine inanan bir gençlik yetişecek. Müşrikler gelmesiyle Sevr mağarasında korkan Ebubekir; 'Ey Allah'ın Resulü bizi gördüler, bizi yakaladılar, bizi öldürecekler.' Ama o eşsiz insan ne diyor; 'Allah bizimle beraberdir.' Bizi buraya getiren Allah, bizi burada saklayan Allah, bizi koruyacak olanda Allah'tır. İşte bu bilinçle ve şuurla yol yürüdüğümüzde, emin olun hiç kimse sizden parça koparamayacak. Bizler sizleri seviyoruz, biz sizleri düşünüyoruz. Her ne kadar birebir sizinle konuşamasak ta, her ne kadar birebir sohbet edemezsek de, AK Parti gençliğinin çok güzel işlere imzalar attığını biliyoruz."

Ziyaret sonunda AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e Türk Bayrağı hediye etti. - MALATYA