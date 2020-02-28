Başkan Güder'den İdlip tepkisi - Son Dakika

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yayımladığı baş sağlığı mesajında İdlip saldırısına tepki göstererek, "Ciğerimiz kor gibi yansa da, milletimizin vakur duruşuyla tüm dünyaya tek yürek olduğumuzu göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Suriye'nin İdlib kentinde hain Esad güçleri tarafından gerçekleşen saldırı sonu şehit düşen Mehmetçiğimiz için başsağlığı mesajı yayımladı. Başkan Güder, mesajında birlik beraberlik vurgusu yaparak, "Mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaip kandilinde Suriye'nin İdlib kentinden gelen acı haber yüreğimizi yaktı. Kendi halkına zulmeden terörist Esad, bölgedeki sükuneti sağlamak adına İdlib'te olan Mehmetçiğimizi hedef almıştır. Rejim güçlerinin hain saldırısı üzerine çok sayıda Mehmetçiğimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendik. Gece saatlerinde gelen haber Türk halkının yüreğine bir kor olarak düşmüştür. Hain saldırıya milletimizin de desteği ile anında karşılık verildi. Saldırıda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Ciğerimiz kor gibi yansa da, milletimizin vakur duruşuyla tüm dünyaya tek yürek olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Üç ayların başladığı bu mübarek günlerde şehitlerimizin acısını yaşıyoruz. Yaralı çocuklarımızın vatan uğruna kanlarını ve canlarını, gözlerini kırpmadan veren çocuklarımızın gösterdiği kahramanlıklarını tüm dünya ibret ve korkuyla izliyor. Bizler genlerimizden gelen kahramanlıkları dünyanın sonuna kadar sergileyeceğiz. Dünya ölüme gülerek giden evlatlarımızın kahramanlıklarını izliyor. Hükümetimiz yapılan hain saldırıya karşın bütün adımları atacağından hiç şüphemiz yoktur. Hainlere hak ettiği şekilde cevap verilecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Mehmetçiğimizin büyük zaferler kazanacağından şüphemiz yoktur. Allah tüm güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin. "De ki: Ey kafiler yenileneceksiniz ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz. (Al-i İmran/12) Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - MALATYA