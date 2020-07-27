Başkan Güder'den kadın kooperatifine ziyaret - Son Dakika

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Güder, ilçede bulunan kadın kooperatifini ziyaret ederek sohbet etti.

Başkan Güder, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"İlçemizde Malatya'mız da bulunan hünerli elleri ortaya çıkarmak ve hünerli ellerle oluşan gıdaları vatandaşlarla buluşturmak istiyoruz. Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'mizin esas amacı da budur. Bunları yaparken de hem üretime katkı da bulunmak hem de o ailelerin kendi ailesi bütçesine katkı da bulunması için kooperatifimizi kurduk. Arkadaşlarımız çok güzel çalışmalar gerçekleştirdiler. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Kurmuş olduğumuz bu kuruluşu Malatya'da öne çıkarmak, daha sonra ise ulusal bazda kendinden söz ettirebilen bir kadın kooperatifini oluşturmak istiyoruz. İnşallah üretim safhasında da Battalgazi Belediyesi olarak bulunacağız."