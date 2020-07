Başkan Güder'den kentsel dönüşüm vurgusu - Son Dakika

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında toplanan Meclis, İmar ağırlıklı konuları görüştü.



Battalgazi Belediye Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısını korona virüs tedbirleri kapsamında Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında Battalgazi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. Toplantıda, ilk olarak imar ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü. Gündem maddelerinden Hanımınçiftliği ve Orduzu mahallelerini kapsayan yaklaşık 1600 hektarlık alanda yapılacak imar değişikliği ertelenirken, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi. Başkan Güder, Meclis üyelerine Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, riskli alan ilan edilen Şehit Fevzi Mahallesi'nde gerçekleşecek olan Kentsel Dönüşüm hakkında bilgiler verdi. Pandemi nedeniyle gecikme yaşanan projelerin takibi için Ankara'ya giderek, çalışmalar yaptıklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,"Battalgazi'mizde planladığımız çalışmalarımızı takip etmek adına geçen hafta Ankara'daydık. Derme Deresine başladık. Şuan Sulama sezonu olduğu için bazı aksaklıklar yaşanabiliyor. Çünkü su kanalını orada değiştirmemiz bazı aksaklıklara yol açabilir. Değiştirdiğimizde de Hançukur ve Vaizpınar bölgesinde sıkıntılar oluşuyor. Burada ki çalışmalar en kısa sürede bitirileceğine inanıyorum. Battalgazi Belediyesi olarak bizler de daha sonrada peyzaj çalışmalarına başlayarak, bu alanı vatandaşlarımızın rahatça gezebileceği, spor yapabilecekleri bir prestij alanı haline dönüştüreceğiz" dedi.



Meclis üyelerine hem kendilerinin hem de Malatya'nın gündeminde önemli bir yere sahip olan Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm hakkında bilgiler aktaran Başkan Güder," Şu an Malatya'mızın gündeminde olan Şehit Fevzi Mahallesinde yapacağımız kentsel dönüşüm projemiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. İnşallah hayırlı olur. Riskli bir eyleme başvurduk belki ama; risk almadan da her hangi bir sonuç elde edemiyorsunuz. 110 dönümlük alanda dönüşüm gerçekleştirilecek. Burada sadece 9 konutumuzun ruhsatı var. 424 bağımsız bölümümüz var. Çevre Şehircilik Müdürlüğümüzün de bize son vermiş olduğu rapor da yüzde 97 ruhsatsız yani imara aykırı. Binaların çoğu en az 30-40 yıllık binalar. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın ama bir sonraki depremde hepsinin yıkılabileceği şeklinde beyanlar var. 1 Hafta içerisinde, Çevre Şehircilik, Alt Yapı ve Kentsel dönüşüm Genel Müdürlüğü'nden bize yazı gelmesini bekliyoruz. Yazı elimize ulaşır ulaşmaz bölgedeki insanların evlerini boşaltmaları gerekiyor. Bölgenin kentsel dönüşüme girmesi vatandaşımızın daha yaşanabilir bir şekilde ev sahibi olmasını sağlayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da vatandaşımıza her türlü kolaylığı göstereceklerini ifade ettiler. Şehit Fevzi Mahallemiz için düşünülen kentsel dönüşüm uygulamasının 1 yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor. Ödemeler için Emlak Katılım Bankası ile anlaşılacak. Önceden belirlenen fiyat 120 bin civarında. Bu rakam değişebilir. Fiyat netleştikten sonra Emlak Katılım üzerinden bu hak sahiplerine paraları ödenecek. Yerinde dönüşüm yaptıklarında bu paranın faizini devlet ödeyecek 2 yıl ödemezsiz, 18 yılda geri ödemeleri yapılacak . Kısa sürede umarım oranın boşlatılmasına başlanır ve yıkımı gerçekleşir. 1 yıl içinde de konutlar teslim edilir ve sonraki sürece de hazırlık olur. Çalışmaların etap etap şeklinde olması da muhtemeldir. Hem kentsel dönüşüm hem de Derme Deresi'nin ıslahı ve etrafındaki peyzaj çalışması Şehit Fevzi mahallemize prestij kazandıracaktır. Çalışmalar Battalgazi'mize ve Malatya'mıza hayırlı olsun. Şunun da belirtmekte fayda görüyorum. Kentsel dönüşüm yapılması için bir çok mahallemizden talep geliyor. Bu taleplerin hemen karşılanması mümkün değil. Kentimizin dönüşmesi için bizler elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ancak takdir edersiniz bu konular oldukça zor konular. Tek başımıza karar vereceğimiz konular değil. Vatandaşımızın bu taleplerini yerine getirmek için gece gündüz demeden tüm ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz " şeklinde konuştu.



Battalgazi Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı'nın 2. oturumu, 2 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek.