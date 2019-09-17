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Başkan Güder'den MASKİ'ye ziyaret

1 saat önce

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Güder'den MASKİ'ye ziyaret, System.String[]

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi AK Parti İlçe Başkanı Basri Kahveci, Battalgazi Belediyesi Meclis üyeleri Tarkan Bayram, Av. Leyla Keleş ve Rıfat Türker ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş'ı ziyaret etti. Hem devlet tecrübesiyle hem de iş yapma tecrübesiyle MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş'ın Malatya'yı daha güzel bir yere taşıyacağına canı gönülden inandıklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,"MASKİ'ni n güzel bir kazanca kavuştuğuna inanıyoruz. Yaşar Başkanımızın Devlet kurum ve kuruluşlarında İl Müdürlüğü yapması, daha sonrasında ise Battalgazi Belediye Başkan yardımcılığı görevi yapması hasebiyle, MASKİ'yi tanıması, Malatya'yı bilmesi noktasında Malatya'mızı daha güzel yerlere taşıyacaktır. Battalgazi bölgemizin sorun ve sıkıntılarını en iyi bilen isimlerden olan Sayın Karataş ile sıkıntıları çözmek adına bir araya geldik. Projelerimizin tamamlandıktan sonra Battalgazi bölgemizin başta imar ve diğer sorunları ile ilgili ileriki dönemlerde kamuoyuna açıklamalar yapılacaktır. Öncelikli hedefimiz daha yaşanabilir bir Battalgazi ve Malatya'dır. Kurumlar arası koordinasyon kentler adına çok önemlidir. Bu koordinasyonu ve uyumu yakaladığımız sürece vatandaşlarımızın sorunlarını daha hızlı bir şekilde çözeceğimize inancımız tamdır. Başkanımızın Battalgazi'deki başarısını burada da göstereceğine canı gönülden inanıyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Allah hayırlı uğurlu eylesin" şeklinde konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ise, "Biz sayın başkanımızla gerek daha önceki iş hayatımızda, gerek ilçe başkanlığı döneminde beş sene birlikte çalıştık. Her zaman desteklerini gördüğümüz bir dostumuz. İnşallah bu süreçte biz MASKİ olarak gerek, Battalgazi ilçemiz sınırlarında, gerek Malatya sınırları içerisinde güzel hizmetleri birlikte sürdürmenin gayreti içerisinde olacağız. Bugün değerli misafirlerimizi burada görmek, bizleri onurlandırdı, kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Battalgazi, Karataş, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:12 Kaynak: İHA
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