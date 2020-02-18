Başkan Güder'den MHP'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Güder'den MHP'ye ziyaret - Son Dakika

Başkan Güder'den MHP'ye ziyaret

7 saat önce

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Bülent Avşar'ın yerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanlığına atanan Mesut Samanlı'ya ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Güder'den MHP'ye ziyaret, System.String[]

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Bülent Avşar'ın yerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanlığına atanan Mesut Samanlı'ya ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, "Seçim sürecinde biz her zaman şunu söyledik. Osman Güder başkanımıza güvenin dedik. Kendisi de sağ olsun Battalgazi'de bizleri mahcup etmedi. Zaten 10 aylık görev sürecinde yapmış olduğu çalışmalar ortada. Bizler bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. İnanıyorum ki; Battalgazi Osman Başkanımızla birlikte farklı bir ivme yakalayacak. Bundan sonraki süreçte başkanımıza başarılar diliyorum. Bizlerde her zaman Başkanımızın yanındayız" dedi.


Battalgazi AK Parti İlçe Başkanı Basri Kahveci ise "Bizler AK Parti ilçe teşkilatı olarak her zaman başkanımızın yanındayız her zaman Milliyetçi Hareket Partisinin yanındayız. Bizler sahada her türlü başkanımızın emrindeyiz. Yeni yönetimin inşallah hem sizin kendi şahsınızda ailenize Milliyetçi Hareket Partimize, Malatya'mıza ve Ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbim iyi hizmetler yapmanızı ve bu noktada birlik ve beraberliğimizi daim etsin" ifadesini kullandı.


Başkan Güder: "Sorunları birlikte aşacağız"


MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ve yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bu yeni görevin sizlere, ailenize ve Malatya'mıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İnanıyorum ki Malatya'mızda Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı farklı bir atmosferi yakalayacak. Bu atmosferle de önceki dönem kazanmış olduğu başarının üzerine bir kat daha başarılar ekleyerek Milliyetçi Hareket Partisini Malatya'da en güzel şekilde temsil edecek. Kendisini bizlerde İlçe Başkanlığı dönemimizden tanıyoruz. Kendisi samimiyeti ile elini değil, bedenini bu işin altına koyarak görevini en iyi şekilde yerine getirmek için gayret sarf ediyordu. Şunu söylemeliyim ki, Malatya'da görev ehline verilmiştir. Mesut kardeşimizde verilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirecektir" şeklinde konuştu.


Cumhur ittifakının Türkiye'nin ihtiyaçlarından ve gereksinimlerinden oluşan bir ittifak olduğuna işaret eden Başkan Güder, " Ne zaman vatan, millet söz konusu olduğunda o dönemde sağ duyulu insanlar kendi menfaatlerini bir kenara koyarak memleketin menfaatleri söz konusu olduğunda kendilerinden tavizler vererek memleketin menfaatlerini gözettiler. Her iki lider de Türkiye'mizde bunu gerçekleştirmiştir. Bir devrin kapanmasına, yeni bir devrin açılmasına sebebiyet vermişlerdir. İnşallah açmış oldukları yoldan dolayı da bundan sonraki süreçte hayırla, iyilikle yad edileceklerine inanıyoruz. Cumhur İttifakının Malatya'daki adayları olarak kendi partilerimize uygun hareket ederken, onlara layık olmak için Battalgazi'de neler yapabiliriz onun gayreti içerisindeyiz. 2019 yerel seçimlerinde kendilerinin büyük desteğini gördük. Bu destek ve birlikteliğin meyvesini 31 Mart'ta hep birlikte gördük. İnşallah bundan sonraki süreçte el ele, kol kola, omuz omuza Malatya'mızın sorunlarını giderme adına hep beraber mücadele edeceğiz" dedi. - MALATYA

Osman Güder, Battalgazi, Malatya, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fatih Terim: Fenerbahçe'yi bu kez yenip, kötü seriyi bitireceğiz
Bahçeli ne demek istedi? MHP liderinin İYİ Parti'deki istifalarla ilgili söylediği sözler Ankara'nın gündemine oturdu Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Manisa'de depremler devam edecektir Husumetli amca çocukları arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 13 yaralı

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 00:39:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Güder'den MHP'ye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]