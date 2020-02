Başkan Güder'den MHP'ye ziyaret - Son Dakika

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Bülent Avşar'ın yerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanlığına atanan Mesut Samanlı'ya ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, "Seçim sürecinde biz her zaman şunu söyledik. Osman Güder başkanımıza güvenin dedik. Kendisi de sağ olsun Battalgazi'de bizleri mahcup etmedi. Zaten 10 aylık görev sürecinde yapmış olduğu çalışmalar ortada. Bizler bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. İnanıyorum ki; Battalgazi Osman Başkanımızla birlikte farklı bir ivme yakalayacak. Bundan sonraki süreçte başkanımıza başarılar diliyorum. Bizlerde her zaman Başkanımızın yanındayız" dedi.



Battalgazi AK Parti İlçe Başkanı Basri Kahveci ise "Bizler AK Parti ilçe teşkilatı olarak her zaman başkanımızın yanındayız her zaman Milliyetçi Hareket Partisinin yanındayız. Bizler sahada her türlü başkanımızın emrindeyiz. Yeni yönetimin inşallah hem sizin kendi şahsınızda ailenize Milliyetçi Hareket Partimize, Malatya'mıza ve Ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbim iyi hizmetler yapmanızı ve bu noktada birlik ve beraberliğimizi daim etsin" ifadesini kullandı.



Başkan Güder: "Sorunları birlikte aşacağız"



MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ve yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bu yeni görevin sizlere, ailenize ve Malatya'mıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İnanıyorum ki Malatya'mızda Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı farklı bir atmosferi yakalayacak. Bu atmosferle de önceki dönem kazanmış olduğu başarının üzerine bir kat daha başarılar ekleyerek Milliyetçi Hareket Partisini Malatya'da en güzel şekilde temsil edecek. Kendisini bizlerde İlçe Başkanlığı dönemimizden tanıyoruz. Kendisi samimiyeti ile elini değil, bedenini bu işin altına koyarak görevini en iyi şekilde yerine getirmek için gayret sarf ediyordu. Şunu söylemeliyim ki, Malatya'da görev ehline verilmiştir. Mesut kardeşimizde verilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirecektir" şeklinde konuştu.



Cumhur ittifakının Türkiye'nin ihtiyaçlarından ve gereksinimlerinden oluşan bir ittifak olduğuna işaret eden Başkan Güder, " Ne zaman vatan, millet söz konusu olduğunda o dönemde sağ duyulu insanlar kendi menfaatlerini bir kenara koyarak memleketin menfaatleri söz konusu olduğunda kendilerinden tavizler vererek memleketin menfaatlerini gözettiler. Her iki lider de Türkiye'mizde bunu gerçekleştirmiştir. Bir devrin kapanmasına, yeni bir devrin açılmasına sebebiyet vermişlerdir. İnşallah açmış oldukları yoldan dolayı da bundan sonraki süreçte hayırla, iyilikle yad edileceklerine inanıyoruz. Cumhur İttifakının Malatya'daki adayları olarak kendi partilerimize uygun hareket ederken, onlara layık olmak için Battalgazi'de neler yapabiliriz onun gayreti içerisindeyiz. 2019 yerel seçimlerinde kendilerinin büyük desteğini gördük. Bu destek ve birlikteliğin meyvesini 31 Mart'ta hep birlikte gördük. İnşallah bundan sonraki süreçte el ele, kol kola, omuz omuza Malatya'mızın sorunlarını giderme adına hep beraber mücadele edeceğiz" dedi. - MALATYA