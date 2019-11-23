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Başkan Güder'den Öğretmenler Günü kutlaması

6 saat önce

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yaptığı açıklamada Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Öğretmen, öğretendir ama bununla birlikte eğiten, terbiye eden, çocuğun içindeki cevheri ortaya çıkartan kişidir" dedi.

Başkan Güder'den Öğretmenler Günü kutlaması, System.String[]

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yaptığı açıklamada Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Öğretmen, öğretendir ama bununla birlikte eğiten, terbiye eden, çocuğun içindeki cevheri ortaya çıkartan kişidir" dedi.


Belediye Başkanı Osman Güder 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaparak, "İlk emri "oku" olan bir medeniyetin mensupları olarak, öğrenmenin ve dolayısıyla öğretmenlerin bizler için, ayrı bir yeri ve önemi vardır. Çünkü öğretmen, sadece öğreten, bilgiyi nakleden insan değildir.Öğretmen, öğrettiğinden ziyade, yetiştiren, eğiten, terbiye eden; öğrencisinin içindeki cevheri sabırla açığa çıkaran ve işleyen kişidir" dedi. Bilmek ve öğrenmenin, insanoğlunun doğuştan gelen bir özelliği olduğuna da dikkat çeken Başkan Güder, "Öğretmenler, bu vasfı, uygulamaya ve hikmete, yani iyi ile kötüyü ayırt etmeye yönlendirmekle mükelleftirler. Dolayısıyla öğretmen, öğretendir ama bununla birlikte eğiten, terbiye eden, çocuğun içindeki cevheri ortaya çıkartan kişidir. Öyle olmalıdır. İnsan yetiştirmek, aynı zamanda bir medeniyet, bir kültür inşa etmektir. Başöğretmen Atatürk "Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, gerçek mutluluğa ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanı kurtaran asker ordusu, diğeri memleketin geleceğini yoğuran irfan ordusudur. Bu iki ordunun her ikisi de kıymetlidir, yücedir" diyerek öğretmenlik mesleğinin önemini en veciz şekilde ifade etmiştir. Öğretmenlerimizi, kendilerine emanet ettiğimiz çocuklarımızı bu anlamda da yetiştiren insanlar olarak görüyor, kendilerinden çok şey bekliyoruz. Bu nedenledir ki geleceğimize ilişkin hedeflerimize ulaşabilmemiz konusunda en büyük görev, öğretmenlerimize düşüyor" şeklinde konuştu.


24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Güder, ebediyete intikal etmiş ve şehit öğretmenleri rahmetle andığını belirterek, görevi başında bulunan tüm öğretmenlere de başarı dileklerini iletti. - MALATYA

Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
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