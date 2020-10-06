Son dakika: Battalgazi'de belediyeden parklarda dezenfekte çalışması - Son Dakika

Battalgazi Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı ilçe genelinde bulunan parklarda çocukların sağlıklı koşullarda oynayabilmeleri için dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde oluşturulan özel ekipler tarafından ilçe genelindeki parklarda bulunan kaydırak ve salıncak ile diğer oyun grupları ve oyun alanlarının çevresi özel solüsyonlarla titizlikle dezenfekte edildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, çalışmaları koronavirüs salgınının ilk gününden itibaren düzenli olarak yürüttüklerini kaydetti.

Caddeler, mahalleler, sağlık ocakları, okullar, Kur'an kursları, eczaneler, camiler, pazarlar, türbeler, otobüs durakları, kamu kurumları ve parklar başta olmak üzere ilçedeki birçok alanda dezenfekte çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Güder, "Bu haftada ekiplerimiz, çocuklarımız ve ailelerimizin hiçbir endişe duymadan, sağlıklı ve güvenilir bir şekilde oyun alanlarında vakit geçirmeleri için ilçemizdeki park ve çocuk oyun alanlarımızın tamamını titizlikle dezenfekte etti. Geleceğimizin aydınlık yarınları çocuklarımızın sağlığını korumak için her şeyi yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.