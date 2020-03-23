Başkan Güder'den sağlık çalışanlarına moral ziyareti - Son Dakika
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Başkan Güder'den sağlık çalışanlarına moral ziyareti

6 saat önce

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 7 gün 24 saat esasına göre görevlerini ifa eden sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.

Başkan Güder'den sağlık çalışanlarına moral ziyareti, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 7 gün 24 saat esasına göre görevlerini ifa eden sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan sağlık çalışanlarına destek amaçlı başlattığı alkış kampanyasına tam destek veren Battalgazi Belediye Başkan Osman Güder, bu kampanyanın yanında mesai gözetmeksizin, aile ve çocuklarını görmeden, görevlerinin başında fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına moral olması için Malatya Sağlık İl Müdürlüğü'ne bağlı İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görevli personele ziyarette bulundu. Personele tatlı ikramında bulunan Başkan Güder, özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.


Sağlık çalışanlarının özel bir görev ifa ettiklerini ve her daim onların yanında olduklarını dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Hepinizin bildiği gibi ülkemiz salgın bir hastalıkla karşı karşıya. Özellikle sağlık çalışanlarımız hem hastalığın yayılmasını engelleme adına hem de tedavi etme adına gece gündüz demeden 24 saat çalışıyorlar. Bizlerde bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımıza hem moral vermek hem de teşekkürlerimizi iletmek adına 112 acil istasyonumuzda doktorlarımızı ve çalışanlarımızı ziyaret ettik. Onlara teşekkürlerimizi ve takdirlerimizi ilettik. Hakikaten bu süreçte özel bir görev ifa ediyorlar. Sağlık bakanımızın başlatmış olduğu akşam saat 21: 00'de 1-2 dakikalık sağlık çalışanlarımızı alkışlama programı çerçevesinde Malatya'mızda özellikle Battalgazi'mizde bu eyleme iştirak etti. İnşallah ülkemiz kısa sürede bu hastalığı atlatır. Bu süreçte özellikle insanlarımızın evde kalmalarını tavsiye ediyoruz. 'Evinde Kal Malatya'm 112 Burada' diyoruz. Çünkü her birimiz birer risk faktörüyüz ve taşıyıcı konumundayız. Biz ne kadar hareketlerimizi kısıtlar isek o kadar yayılmasını engellemiş oluruz. Bizler Battalgazi Belediyesi olarak sağlık çalışanlarımızın her daim yanındayız. Tekrar arkadaşlarıma 112 acil de çalışan arkadaşlarımıza başarılar güç kuvvet diliyoruz" dedi. - MALATYA

Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:30 Kaynak: İHA

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