Başkan Güder'den Şire Pazarı esnafına sokak müjdesi - Son Dakika

Başkan Güder'den Şire Pazarı esnafına sokak müjdesi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Şire Pazarı esnaflarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Başkan Güder'den Şire Pazarı esnafına sokak müjdesi, System.String[]

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Şire Pazarı esnaflarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Şire Pazarının hareketlendirilmesi için önemli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Güder, " Yeni Cami'den çevreyoluna giden bir sokağı prestijli hale getirerek, vatandaşlarımızı Şire Pazarı'na çekmeye çalışacağız" dedi.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile birlikte Şire Pazarı esnaflarıyla bir araya geldi. Esnafların sorun, sıkıntı ve taleplerini dinleyen Başkan Güder, esnaflara birde prestij sokak müjdesi verdi. Battalgazi Belediyesi olarak Şire Pazar'ının canlanması için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Güder, "Yeni Cami'den çevreyoluna giden bir sokağı prestijli hale getirerek, vatandaşlarımızı Şire Pazarı'na çekmeye çalışacağız" dedi.


"Esnaflarımızın sorunları istişare ile çözüme kavuşur"


Şire Pazarı esnaflarının sorunlarına çözüm bulmak için bir araya geldiklerini dile getiren AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, "Şire Pazarı esnafları Malatya'yı gerek yurt içinde gerekse yurt dışında en güzel şekilde temsil eden esnaflardır. Bizlerde bu esnaflarımızın sorunlarına çözüm bulmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. İnşallah sorunlar ve sıkıntılar inşallah hep beraber istişare edilerek çözüme kavuşur. Şire Pazarı çarşının merkezi olması nedeniyle ve kayısı ticaretinin merkezi olması hasebiyle buranın daha iyi bir işlev kazanması noktasında Battalgazi Belediyesi önemli çalışmalar yapıyor. Bizlerde bu çalışmaları canı gönülden destekliyoruz" ifadelerini kullandı.


"Şire pazarı Malatya için önemli bir yer"


Şire Pazarının Malatya açısından önemine değinen Malatya Ticaret Odası Başkanı Ramazan Özcan ise "Esnaflarımızın sorun ve sıkıntılarını yakın olarak biliyoruz. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e de bu sorunları aktardık. Başkanımızda hemen Şire Pazarı esnafımızla bir araya gelerek bu sorunlara biran önce çözüm bulunması gerektiğini belirtti. Şire pazarı Malatya için önemli bir yerdir. Malatya'mızın en önemli ekonomik geliri olan ve Dünyada coğrafi işaret belgesi ile tescillenmiş kuru kayısının ve dünyanın kayısı ihtiyacının karşılandığı bir merkezdir. Şire Pazarının geçmişteki tadilatı için dönemin belediye başkanı şuan ki Milletvekili Ahmet Çakır'a vermiş oldukları emekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu kadar emek verildikten sonra burası modernize edilmiş bir çarşıya dönüştürüldü. Fakat bir türlü burası Malatya'da istenilen ve arzu edilen bir çarşıya dönüştürülemedi. Malatya Ticaret Borsası olarak bizim üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'den de destek alarak burası ile ilgili periyodik bir çalışma sistemi belirleyip hem burayı çarşı olarak hareketlendirelim hem de buranın kontrolünü ve denetimini sağlayalım. Uzun zamandır bunu planlıyorduk." şeklinde konuştu.


"Kayısı Allah'ın Malatya'ya bir lütfudur"


Her ilin kendine has simgeleri olduğunu ve kayısının da Malatya'yı temsil ettiğini hatırlatan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'de "Kayısı, yüce Allah'ın Malatya'ya bir lütfudur. Kayısı Malatya için önemlidir. Fakat kayısımıza yeteri önemi gösteremiyoruz. Bunu sadece bir birime veya kuruluşa mal etmek doğru değil. Bunu geliştirmek ve hizmete dönüştürme adına hepimizin taşın altına elimizi koymamız lazım" dedi.


Malatya'nın bazı değerlerle gündeme gelmesi gerektiğini vurgulayan Güder, "Şuan Battalgazi'mizde tarihsel ve kültürel miraslarımız var. Bunların başında da Arslantepe geliyor. Burada Selahattin Gürkan'a teşekkür etmek istiyorum. Nasıl ki eski Büyükşehir Belediye başkanı şimdiki milletvekilimiz Ahmet Çakır'a bu ortamı nezih bir ortama dönüştürdüğü için teşekkür ediyorsak eğer Aslantepe hususunda da Selahattin Gürkan'a teşekkür etmek istiyoruz. Selahattin Gürkan başkanımızın Arslantepe'de bir çalışması vardı ve o çalışmayı biz kaldığı yerden devam ettiriyoruz. Kayısı Malatya için elbette çok önemli ama bir Aslantepe'de bir o kadar önemli. Bunlar birbirlerini tamamlayan ve bütünleyen değerlerdir. Biz bu konuda elimizden geldiğince tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Esnaflarımız sorunlarını maddeler halinde bize ilettiler. Bizim üzerimize ne düşüyorsa biz bunu yapmaya hazırız. Ticaret Borsamızın öncülüğünde siz değerli esnaflarımızla sık sık bir araya gelerek sorunlara kafa yormamız lazım. Bizim buradan bir önerimiz var. Battalgazi Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve paydaşlarımız ile bir araya gelerek bu taşın altına elimizi hep birlikte koymalıyız. Bir şey yapılacaksa hep beraber yapmamız lazım ki uzun süreli ve kalıcı olsun" diye konuştu.


"Prestij sokağı ile uğrak bir mekan haline getirmek istiyoruz"


Şire Pazarı'nın uğrak bir mekan haline gelmesi için Battalgazi Belediyesi olarak güzel bir çalışması olduğunu esnaflara müjdeleyen Başkan Güder, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Battalgazi Belediyesi olarak yaklaşık 6 aydır bir çalışmamız var. Malatya Valiliğimiz ve Tarihi Kentler birliği ile istişare ediyoruz. Henüz netleşmedi ve bunu netleştirmek için canla başla çalışıyoruz. Esnaflarımızın da belirttiği gibi buranın uğrak bir yer olması lazım. İnsanlarımızı buraya nasıl getiririz düşüncesi ile özellikle çarşı merkezindeki insanları buraya yönlendirmek için merkezimizden buraya gelen bir sokağımızı, prestij sokağı haline getirmemiz lazım. Yeni Caminin oradan çevreyoluna kadar uzanan bir sokağı, prestij sokağı haline getirerek, vatandaşlarımızı buraya çekmeye çalışacağız. İnsanlar oraya geldiklerinde 'Bu cadde ne güzel bir caddeymiş, ne güzel bir sokakmış, nereye kadar gidiyor acaba?' diyerek o merakla Şire Pazarı'na gelsinler. Diğer taraftan burada üniversite durakları var. Üniversite öğrencilerinin bu caddeyi yoğunlukla kullanmasını istiyoruz. İnşallah buda Pazarımız için bir katma değer olacak. Buraya gelirken gördük. Araçlar sağlı sollu parklar yapmış. Parkların olduğu yerlere insanlar girmiyorlar. Daha önce parkmetreler vardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile istişare gerçekleştirdik. Buraya parkmetrenin tekrar getirilmesi lazım. Bu caddenin trafiğe kapatılıp insanların rahatça gezip alışveriş yapabileceği bir mekan haline gelmesi lazım. Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımız sürüyor." - MALATYA

Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 06:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Güder'den Şire Pazarı esnafına sokak müjdesi - Son Dakika

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