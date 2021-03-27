Belediye Başkanı Güder, vatandaşlara kandil simidi dağıttı - Son Dakika

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güder, beraberinde AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Vekili Gülhan Kırıcı Bayındır ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güder, kandillerin sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, müstesna günler olduğunu belirtti.

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili'ne ulaşmanın manevi huzuru ve mutluluğu içinde olduklarını kaydeden Güder, "Berat gecesi hayat yolculuğumuzun en bereketli duraklarından biridir. Tüm insanlığın, kendisine sıkıntı veren şeylerden beraat ettiği bir kandil olmasını diliyoruz. Yapılan sevapların kabulünü, hataların ise affını diliyoruz. Bugünleri iyi idrak edip, toplumumuzda bu geleneğimizi devam ettirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi üyeleri de Güder ile kent merkezinde kandil simidi dağıttı.