Başkan Güder, deprem konutlarını inceledi - Son Dakika

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, depremde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için Gelincik Tepesi'nde inşa edilen ve yıl sonunda teslim edilmesi planlanan 38 blok ve 684 konuttan oluşan birinci etap deprem konutlarını inceledi.

Elazığ depreminden dolayı Battalgazi ilçesinde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için Gelincik Tepesi'nde inşa edilen deprem konutlarını düzenli periyotlarda inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yılsonunda teslim edilmesi planlanan 38 blok ve 684 konuttan oluşan birinci etap deprem konutlarını inceledi. İnce işçiliği devam eden konutlardaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Başkan Güder, 24 Ocak depreminden bu yana depremzede ailelerinin her daim yanında olduklarını hatırlatarak, tüm ihtiyaçlarını karşılamak için hükümet, bakanlık ve yerel yönetimler olarak tüm imkanlarını ilk günden bu yana seferber ettiklerinin altını çizdi. Başkan Güder, depremzede ailelerin mağdur olmaması için yapılan konutların bulundukları alanları eleştiren ve depremzede ailelerinin konut mağduriyeti yaşadığı yönündeki iddialara yönelik açıklamalarda bulundu.

"Eleştirenleri gelincik tepesine bekliyoruz"

Deprem konutlarının kısa süre içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini belirten Başkan Güder, "Deprem konutları yapılmadı veya kimse bunu takip etmiyor diye bazı eleştiriler kulağımıza geliyor. Deprem konutları ile ilgili sorun ve sıkıntıları olan kişileri Orduzu Gelincik Tepesine bekliyoruz. Hem Gelincik Tepesi'ndeki konutları hem Eskimalatya'da inşası devam eden konutları, Çolaklı Mahallesi'nde yapılan köy tipi projeleri ve Bulutlu Mahallesi'nde yapılan binaları görsünler. Özellikle köy tipi konutlarda 1-5 ay gibi zamanda portatif yapılarda evler yapıldığından dolayı 45 gün ya da 2 ay içerisinde bu konutlar yapılarak vatandaşlara teslim edilecek. Malatya'yı ziyaret eden Bakanımızın, ilçemizde yapımı tamamlanan konutların teslimatını yıl sonunda yapmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Şuanda tamamlanan konutlarda son rötuşlar yapılıyor. Hamd olsun ki deprem sonrası gerek hükümetimiz, gerek Malatya Büyükşehir Belediyemiz, gerekse de Battalgazi Belediyemiz olarak vatandaşımızın her ihtiyacını karşılayacak güce sahibiz. Biz, sürekli deprem bölgelerini ziyaret ediyoruz. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren hemen hemen her hafta köylerimize ve mahallerimize gittik. Bu süreçte muhtarlarımızla irtibatlarımızı hiçbir zaman kesmedik. Vatandaşlarımız ile konuştuk, ihtiyaçlarını giderdik. Bakanlığımızın koordinesinde ilçemizde 55 bin aileye maddi destekler sunuldu. Bu süreçte zaten vatandaşımızın hiçbir endişesi yoktur. Bazı kesimler ömürlerinde ilk kez gittikleri, ya da senede bir kez bazı yerleri ziyaret ederek ahkam kesiyorlar. Ben bunu da doğru bulmuyorum. Biz depremzedelerin her daim yanındaydık. Pandemi sürecinde de vatandaşımızın yanındaydık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 'Bizler millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.' bizler vatandaşımızı emrindeyiz" şeklinde konuştu.

"Körelen bir ilçe değil, gelişen bir ilçe yapacağız"

Battalgazi'nin çehresini değiştirecek vizyoner projeler arasında yer alan 'Villa Kent' projesinin bazı kesimleri rahatsız ettiğinin farkında olduğunun da altını çizen Başkan Güder, "Beydağı'nın bozkırlarını Battalgazi'mizin insanlarının istifadesine sunmak için o yerlerde Villa Kent projemizi hayata geçireceğimizi açıklamıştık. Belediye Başkanı olarak sizin göreviniz sadece sosyal konut yapmak olmamalı. Biz villa kent projesiyle Beydağı'nın bozkırlarını değerlendirmek ve aynı zamanda yüksek yapılı konutların burada inşasını engellemeyi amaçlıyoruz. Bu alan villa konutları için çok uygun bir alan olmasına rağmen bu zamana kadar maliyetinin yüksek olması nedeniyle kimse buralarda herhangi bir girişimde bulunmadı. Yapacağımız bu prestij çalışması sonucunda elde edeceğimiz gelirlerin belediyemizin sosyal ve hizmet işlerinde kullanacağımızın bilinmesini özellikle istiyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak o bölgede 16 bin dönümlük araziyi imara açtık. Vatandaşlarımızın konut ihtiyaçlarını karşılamak için böyle bir eyleme başvurduk. Belediye olarak elimizdeki tüm imkanları bölgemiz için seferber etmiş bulunmaktayız. Eleştire de bulunan tüm yatırımcı dostlarımıza buradan seslenmek istiyorum; 'Sizleri bölge farkı gözetmeksizin bölgemizde yatırım yapmaya bekliyoruz.' Bizde Battalgazi'yi cazibe merkezi haline getirebilmek için bir taraftan sosyal konut yaparken, diğer tarafta ise imar alanlarını açıyoruz. Yıldız Tepesi'nin arka tarafındaki dağ eteklerini, Çamurlu bölgesindeki alanları, Orduzu mahallesini, Hanımınçiftliği mahallesi ve diğer tarafta da Üniversitemizin bulunmuş olduğu Bulgurlu Mahallesi'ndeki alanları imara açarak, Battalgazi'mizi körelen bir ilçe değil, gelişen, insanlarımızın ihtiyaçlara cevap veren ve insanların gereksinimlerini karşılayan bir ilçe düzeyine getirmek için çalışıyoruz" dedi. - MALATYA